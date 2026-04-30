Puro Deporte

Campeón centroamericano de ciclismo y un compañero sufren aparatoso accidente contra vehículo pesado

Ismael Vargas fue dado de alta, pero Jexon Ledezma tiene varias fracturas. Ambos ciclistas corren con 7C Economy Hyundai

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Por Fanny Tayver Marín y Juan Diego Villarreal
Vuelta al Porvenir, primera etapa
Jexon Ledezma llevó la peor parte en un accidente que se produjo este miércoles en el descenso de Tapezco hacia Ciudad Quesada. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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