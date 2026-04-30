Campeón centroamericano de ciclismo y un compañero sufren aparatoso accidente contra vehículo pesado

Jexon Ledezma llevó la peor parte en un accidente que se produjo este miércoles en el descenso de Tapezco hacia Ciudad Quesada.

Los jóvenes ciclistas costarricenses Ismael Vargas y Jexon Ledezma tuvieron un aparatoso accidente de tránsito mientras se entrenaban en carretera.

El equipo de ciclismo 7C Economy Hyundai emitió un comunicado en el que indica que los corredores tuvieron un accidente con un vehículo pesado, en el último sector de la bajada de Tapezco hacia Ciudad Quesada.

A Ismael Vargas lo reportan con lesiones mínimas, pero Jexon Ledezma, quien es el actual campeón centroamericano Sub-23 de ciclismo de ruta no corrió con la misma suerte.

Ledezma, quien también fue líder de la Vuelta al Porvenir 2025 y primer portador de la camisa amarilla en la Vuelta a Costa Rica 2025, sufrió fracturas en un brazo y la clavícula, además de un fuerte golpe en la cara.

Cuando se presentó el accidente, los ciclistas fueron trasladados al Hospital de San Carlos, en Ciudad Quesada.

Ismael dado de alta, pero con Jexon, los médicos optaron por trasladarlo al Hospital México para hacer estudios más profundos.

Según el equipo, debe ser valorado por un neurocirujano y descartar lesiones más serias debido a la magnitud del impacto.

“Agradecemos infinitamente a Dios porque nuestros dos muchachos están con vida, y también muy agradecidos con el personal del Hospital de Ciudad Quesada. Muchas gracias también a todas las personas que han estado pendientes y que han ofrecido su ayuda. Seguimos orando todos por la pronta recuperación de nuestro Chacalín”, indicó 7C Economy Hyundai.