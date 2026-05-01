Campeón centroamericano de ciclismo fue operado por fractura tras accidente contra vagoneta

Jexon Ledezma se coronó campeón centroamericano de ruta en la categoría Sub 23, en una jornada entre Liberia y Tilarán, el pasado 11 de abril.

El actual campeón centroamericano de ruta de la categoría Sub-23, Jexon Ledezma, fue operado este jueves de su brazo izquierdo, luego de sufrir un accidente al colisionar con una vagoneta en el descenso de Tapezco hacia Ciudad Quesada.

Jexon, quien fue el primer líder general de la Vuelta a Costa Rica 2025 tras ganar la etapa entre el Parque de Heredia, San Ramón y Grecia, se encontraba entrenando junto a su compañero Ismael Vargas cuando ocurrió el percance.

Ambos ciclistas pertenecen al equipo 7C Economy; sin embargo, Jexon fue quien sufrió la peor parte. al colisionar de lado con una vagoneta.

El miércoles fue valorado y durante la noche permaneció en observación en el área de neurología del Hospital México. A pesar de los fuertes golpes en la cabeza y el cuello, no presentó complicaciones mayores, por lo que no necesitó cirugía.

Este jueves, en horas de la mañana, fue trasladado a un hospital privado, donde el médico Mauricio Eugenin le practicó una cirugía en su brazo izquierdo debido a una fractura expuesta.

Yurandir Leandro, entrenador de Jexon Ledezma e Ismael Vargas, en el equipo 7 C Economy, comentó que fue un gran susto para todo el equipo, pero que ambos están fuera de peligro.

“Jexon ya fue operado de forma exitosa por el doctor Mauricio Eugenin. La cirugía fue en el cúbito de su brazo izquierdo. Se le colocó una platina y unos pines para una mejor y más rápida recuperación. Este mismo jueves recibió el alta y ya podrá dormir en su casa”, comentó Leandro a La Nación.

El técnico de ambos pedalistas explicó que, en el caso de Jexon, sufrió un golpe muy fuerte en la cabeza, por lo que tuvo que ser valorado y, hasta que se descartaron consecuencias mayores, pudo ser operado. No obstante, aseguró que ambos están bien, fuera de peligro y que muy pronto iniciarán su rehabilitación.

Finalmente, Yurandir Leandro, en nombre del equipo 7C Economy, agradeció las atenciones brindadas en el Hospital México, así como al doctor Mauricio Eugenin, quien coordinó la cirugía del joven pedalista.