Puro Deporte

Campeón centroamericano de ciclismo fue operado por fractura tras accidente contra vagoneta

El pedalista del equipo 7C Economy ingresó a cirugía este jueves en la mañana y por la tarde recibió el alta médica

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Por Juan Diego Villarreal
Campeonato Centroamericano de Ciclismo, Prueba de ruta, Categoría Sub-23 masculino
Jexon Ledezma se coronó campeón centroamericano de ruta en la categoría Sub 23, en una jornada entre Liberia y Tilarán, el pasado 11 de abril. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Jexon LedezmaCiclista7C EconomyAccidente de tránsito
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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