Puro Deporte

Cambian los planes para el traslado de Andrey Amador a San José tras aparatoso accidente

Andrey Amador sufrió este viernes un aparatoso accidente mientras entrenaba con la Selección Nacional de ciclismo de ruta

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Andrey Amador fue trasladado vía aérea a San José







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Andrey AmadorCaída de su bicicleta en ParritaTraslado vía aérea
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.