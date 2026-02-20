Cambian los planes para el traslado de Andrey Amador a San José tras aparatoso accidente

El traslado del entrenador de la Selección Nacional de ciclismo de ruta, Andrey Amador, a San José, tras su accidente en Bejuco, Parrita, cambió radicalmente en la última hora.

Aunque estaba previsto que el excorredor fuera trasladado vía terrestre desde Quepos a San José, finalmente se decidió hacerlo vía aérea.

Así lo confirmó el medio Crciclismo.com, que estuvo presente en la pista, donde los servicios médicos coordinaron todo en una avioneta hacia el aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas. De allí, en un principio, iba a ser trasladado al Hospital México; pero finalmente fue enviado al Hospital Calderón Guardia, donde será evaluado.

La condición de Amador es estable, tras ser transportado en condición crítica a la clínica de Parrita, de allí al hospital de Quepos y, posteriormente, a San José.

Andrey Amador sufrió un aparatoso accidente, mientras seguía el entrenamiento de la Selección Nacional de ciclismo de ruta en Parrita. (EF Education EasyPost)

La Selección Nacional de ciclismo de ruta se encontraba concentrada en Jacó, donde se prepara para el Campeonato Panamericano de ruta, que se realizará en marzo próximo en Colombia.