Así vivió el ciclista Gabriel Rojas el accidente de Andrey Amador: ‘Perdió la conciencia y no podía hablar’

Los ciclistas y cuerpo técnico de la Selección Nacional de Ciclismo, atendieron a Andrey Amador tras su caída.

El campeón nacional de ciclismo de ruta, Gabriel Rojas, con voz nerviosa y preocupada, contó el difícil momento que vivió tras la caída del entrenador del combinado patrio e ídolo del ciclismo costarricense, Andrey Amador.

Gabriel, quien forma parte del seleccionado que se encuentra en Jacó en un campamento previo al Campeonato Panamericano de Montería, capital del departamento de Córdoba, Colombia, que se realizará del 15 al 22 de marzo, aún no tenía claro qué provocó el percance.

Rojas venía rodando muy cerca de Andrey Amador. El grupo viajaba a unos 40 kilómetros por hora en terreno plano hacia Parrita, cuando, de pronto, el seleccionador nacional se fue al suelo sin previo aviso.

“Ibamos entrenando y de pronto se fue de frente; se le zafó la mano del manillar. El clima estaba muy caliente y posiblemente, debido al sudor, se le resbaló la mano. Se fue de cabeza y, al parecer, perdió la consciencia”, contó Rojas a Mario Segura, de Crciclismo, quien iba con la caravana.

Gabriel se detuvo y respiró hondo mientras miraba a sus compañeros, según se puede observar en la transmisión de Facebook Live de Crciclismo.com.

“Ahora que estábamos de pie, por momentos recuperaba la consciencia y hablaba, pero no se le entendía bien. Tenía dolor en las costillas, no podía hablar bien; al parecer se mordió la lengua; eso pasa cuando se da una fuerte caída”, agregó Rojas.

El experimentado ciclista y excampeón de los Juegos Panamericanos Juveniles se mostró contrariado por la situación de su entrenador y amigo, y espera que pueda recuperarse pronto.

“A Andrey le inmovilizaron la mano que se golpeó y se cortó un dedo bastante. La verdad es ahuevado, porque apenas era el segundo día de campamento. Uno no espera tener una caída, y menos de Andrey, que es un gran profesional. La verdad, uno lamenta una situación como esta”, aseguró Rojas.