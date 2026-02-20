Así está la condición de Andrey Amador tras aparatoso accidente en Quepos

El expedalista y entrenador Andrey Amador fue trasladado a un hospital en San José, donde le realizarán nuevos exámenes para descartar alguna lesión de gravedad, tras el incidente de este viernes.
Amador, quien es el actual director técnico de la selección nacional de ciclismo ruta, tuvo una aparatosa caída mientras entrenaba con el combinado patrio que se prepara para el Panamericano de ruta en Colombia, en marzo próximo.
Amador fue atendido en el lugar del percance, cerca de Playa Bejuco, camino a Parrita, de donde fue trasladado por la Cruz Roja en condición crítica a la clínica de Parrita.
Allí le hicieron exámenes y posteriormente fue enviado al hospital de Quepos, donde fue atendido y más tarde se envió al hospital México en San José, para valorarlo y realizarle exámenes más exhaustivos, con el fin de conocer su condición, informó la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci).
Andrey actualmente está estable y consciente, por lo que de momento se descartó una lesión grave; de allí fue trasladado vía ambulancia hasta el centro médico para realizarle otras valoraciones