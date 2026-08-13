Bryan Ruiz dirigió a Alajuelense y Yendrick Ruiz a Herediano en duelo de la U-20: vea lo que pasó

Yendrick Ruiz y Bryan Ruiz vivieron una experiencia diferente al toparse en un partido como técnicos de la U-20 de Herediano y de Liga Deportiva Alajuelense, respectivamente.

Liga Deportiva Alajuelense no solo le ganó al Club Sport Herediano en ese partido donde los rojinegros se llevaron los tres puntos del Estadio Carlos Alvarado con goles de Rashir Parkins, Jeison Lucumí y Kenyel Michel.

También ocurrió lo mismo dos días antes, en el encuentro de la U-20, que se efectuó en ese mismo escenario y que tenía la particularidad de que Bryan Ruiz dirigió a Alajuelense y Yendrick Ruiz hizo lo propio con el Team.

El viernes 7 de agosto, la Liga de Bryan se dejó la victoria por 0-1 ante el Herediano de su hermano Yendrick. Lo más curioso es que el partido se resolvió con un gol de Ernesto Umaña apenas en el minuto 1, en un duelo que fue transmitido por FUTV.

Vea el gol de Ernesto Umaña

¿Qué dijeron Bryan Ruiz y Yendrick Ruiz?

En 2020, Yendrick Ruiz y Bryan Ruiz jugaron en contra, en un partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

En Pisando el área le dieron cobertura al juego y en sus redes sociales compartieron las impresiones de los técnicos, esos hermanos que sostuvieron un pulso desde el banquillo.

Yendrick Ruiz recordó que antes de retirarse tenía la mentalidad de poder ayudar a los jóvenes y que hay cosas que se tienen que ir cambiando para que la liga menor mejore y él está dispuesto a colaborar en lo que pueda.

“Me ha gustado bastante, la verdad que hemos tenido una muy buena disposición de los muchachos y esperemos seguir así”, citó Yendrick Ruiz.

Por su parte, Bryan Ruiz declaró a Pisando el área que está muy contento al ver a su hermano Yendrick probándose como entrenador.

“Sin estar seguros los dos de que iremos a ser entrenadores del primer equipo, la preparación, el ir probando, ir viendo sensaciones de cómo uno se va sintiendo como entrenador es importante. Ya él vivió en el torneo pasado media etapa, que agarró los últimos dos meses la categoría U-19 y ahora la U-20″, apuntó Bryan Ruiz.

Además, reiteró sentirse muy contento por Yendrick, al verlo como una bonita oportunidad y destacó que en ese juego en el Apertura 2026 de la categoría U-20, los florenses hicieron un gran partido.

“Claramente va mucho por la mano de él, por la forma de trabajar él y de querer jugar. Eso me alegra por él. Al final de cuentas, cada uno está defendiendo una institución.

”Pero lo más importante para las dos instituciones es que los dos queremos formar a jugadores, que tengamos mejores jugadores en ambos equipos y que puedan en algún momento aportar a la Selección Nacional”, destacó Bryan Ruiz.

Ese partido de la U-20 fue el viernes, dos días antes del encuentro entre Herediano y Alajuelense, que detonó la salida de José Giacone del banquillo del campeón nacional.

Y desde el lunes, Jafet Soto empezó a entrenar al primer equipo de Herediano de manera emergente, con Yendrick Ruiz como mano derecha.

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