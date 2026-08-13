Puro Deporte

Bryan Ruiz dirigió a Alajuelense y Yendrick Ruiz a Herediano en duelo de la U-20: vea lo que pasó

Bryan Ruiz y Yendrick Ruiz vivieron una experiencia diferente desde el banquillo, cada uno defendiendo lo suyo

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Yendrick Ruiz y Bryan Ruiz vivieron una experiencia diferente al toparse en un partido como técnicos de la U-20 de Herediano y de Liga Deportiva Alajuelense, respectivamente.
Yendrick Ruiz y Bryan Ruiz vivieron una experiencia diferente al toparse en un partido como técnicos de la U-20 de Herediano y de Liga Deportiva Alajuelense, respectivamente. (Instagram Pisando el área/Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseHeredianoLiga MenorU-20 Apertura 2026Bryan RuizYendrick Ruiz
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.