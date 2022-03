Bryan Oviedo: ‘Rónald Matarrita y yo tenemos una competencia desde hace ocho años’

Bryan Tamacas intenta despojar del balón al lateral costarricense Bryan Oviedo (derecha), quien fue titular ante los salvadoreños. Fedefutbol

Una vez más, el lateral Bryan Oviedo se hizo cargo de la banda izquierda de la Selección Nacional y como es costumbre no desentonó, cumpliendo ante la ausencia de Rónald Matarrita, quien quedó fuera de los partidos ante El Salvador y Estados Unidos, por una lesión en su tobillo izquierdo.

El jugador del Copenhague de Dinamarca, se mostró solvente por el lateral ‘zurdo’ , pero lamentó la ausencia de Matarrita, al que considera un amigo, así como la de Ricardo Blanco, pues asegura que son jugadores que le han aportado mucho a la Tricolor en la eliminatoria.

“Somos un grupo muy unido. Rónald (Matarrita) desgraciadamente se lesionó, al igual que Ricardo quien tampoco ha podido estar y así muchos otros que han sido importantes en el proceso. La unión de grupo se vio reflejada en la segunda vuelta de la octogonal, que hoy todavía nos tiene con la posibilidad de clasificar directo al Mundial de Catar”, expresó Oviedo.

“Ronald y yo tenemos una competencia sana desde hace prácticamente ocho años. Nos llevamos muy bien. Cuando yo no he estado al 100% a él le tocó jugar y lo hizo muy bien. Cuando él no está me ha tocado jugar. Siempre estamos listos para suplir a los compañeros, porque sabemos la responsabilidad que tenemos en la Selección”, comentó Oviedo.

El mundialista de Rusia 2018 y quien se perdió la Copa del Mundo de Brasil 2014 por una lesión, también resaltó el trabajo de los jóvenes quienes desde su punto de vista sacaron la cara y han demostrado que desean aportar al combinado patrio.

“Tenemos experiencia en el grupo, pero también los más jóvenes han hecho su trabajo muy bien. Estamos contentos con su desempeño, su esfuerzo y dedicación en los entrenamientos, han sido un punto alto en este camino a Catar 2022″, explicó Oviedo.

“La unión de grupo es fundamental. Los capitanes, los jugadores jóvenes y el resto del plantel puso su granito de arena para alcanzar los objetivos que nos hemos trazado y sin esa cohesión no podríamos haber llegado hasta donde estamos hoy”, agregó.

Sobre el duelo ante los Estados Unidos, el próximo miércoles en el Esradio Nacional y la opción de clasificar directos a la Copa del Mundo y salvar el repechaje, el defensor afirmó que no van a claudicar.

“Después de lo que hemos vivido en las últimas semanas estamos motivados, felices. La eliminatoria continúa, no hemos ganado nada y falta una jornada donde los resultados van a determinar el camino que tendremos que tomar”, admitió Oviedo.