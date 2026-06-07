Brisa Hennessy se queda con un sinsabor y la sensación de que puede dar más en el Tour Mundial

Brisa Hennessy mostró una buena lectura del oleaje y mucha confianza, en la quinta parada del Tour Mundial en El Salvador.

La surfista costarricense Brisa Hennessy terminó con sensaciones encontradas su participación en la quinta parada del Tour Mundial de la World Surf League (WSL), que se disputa en Punta Roca, Surf City, El Salvador.

El viernes, Brisa consiguió su primera victoria de la temporada al derrotar a la estadounidense Alyssa Spencer. La nacional se impuso con una combinación de 6,50 y 8,50 para una puntuación total de 15,00, mientras que su rival finalizó con 12,93.

Además, la costarricense registró la mejor calificación de la primera ronda al obtener un 8,50 en una ola, demostrando un gran nivel y dominio de las condiciones del mar para celebrar su primera victoria en 2026.

No obstante, en la segunda ronda, la surfista de Matapalo, Península de Osa, cayó este domingo por apenas 47 centésimas ante una de las leyendas del Tour femenino, la estadounidense Carissa Moore, ganadora de la fecha anterior en Australia.

La costarricense mostró una acertada elección de olas y un buen manejo de la prioridad durante los 35 minutos de competencia, sumando 11,50 puntos gracias a calificaciones de 6,17 y 5,33.

Sin embargo, la clasificación se le escapó en la última ola del heat, cuando Moore ejecutó un aéreo que le permitió superar a la nacional cuando el cronómetro estaba por llegar a cero, según indicó la Federación de Surf de Costa Rica en un boletín.

Carissa Moore se llevó la victoria con una puntuación de 11,97, mientras que Hennessy concluyó con 11,50 para despedirse del certamen.

“Lograr mi primer triunfo en un heat este año puede no sonar a mucho, pero finalmente estoy saliendo de una guerra mental. Esa primera victoria fue muy importante para mí”, comentó Hennessy durante la transmisión del evento.

La presente campaña ha sido una de las más complicadas para la costarricense en sus siete años dentro del Tour Mundial, al acumular cuatro derrotas consecutivas antes de romper la mala racha con su triunfo frente a Spencer.

Brisa concluyó en la novena posición de la competencia salvadoreña, sumó 2.000 puntos y alcanzó las 6.000 unidades en la clasificación general, ubicándose en el puesto 23 del ranking de la WSL.

La próxima parada del Tour Mundial será en Río de Janeiro, Brasil, del 19 al 27 de junio.