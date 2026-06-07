Puro Deporte

Brisa Hennessy se queda con un sinsabor y la sensación de que puede dar más en el Tour Mundial

La costarricense Brisa Hennessy se despide de la quinta parada del Tour Mundial, que se realizó en El Salvador

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Por Juan Diego Villarreal
Brisa Hennessy Tour Mundial 2026 Quinta parada El Salvador 7 de junio del 2026 Cortesía: Federación de Surf de Costa Rica
Brisa Hennessy mostró una buena lectura del oleaje y mucha confianza, en la quinta parada del Tour Mundial en El Salvador. (Cortesía: Federación de Surf de Costa Rica/La Nación)







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Brisa HennessyTour MundialQuinta parada en El Salvador
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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