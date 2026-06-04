Brisa Hennessy habla de su mal arranque de temporada: ‘Duele mucho perder, es difícil para mí’

Brisa Hennessy buscará su primera victoria en el Tour Mundal 2026 en Punta Roca, El Salvador, en la quinta parada del campeonato.

La surfista costarricense Brisa Hennessy no ha tenido el mejor inicio de temporada en el Tour Mundial 2026 de la World Surf League (WSL). Por el contrario, el cambio de formato, que ahora reúne a 23 atletas en un sistema de eliminación directa, parece no haber favorecido a la nacional, quien todavía no encuentra su mejor versión.

En sus primeras cuatro presentaciones, tres de ellas en Australia y una en Nueva Zelanda, Brisa fue eliminada en la primera ronda, resultados que la ubican actualmente en la última posición del ranking de la WSL con apenas 4.000 puntos.

Quizás, en medio de la frustración por no haber logrado una victoria, la costarricense encuentre una motivación adicional en la quinta parada, de las 12 programadas en el Tour Mundial, que se disputará en un lugar que conoce muy bien y que la conecta con sus raíces.

La competencia se realizará en Surf City, El Salvador, a poco más de 970 kilómetros de su querido Matapalo, en la Península de Osa.

La atleta olímpica costarricense, quien alcanzó el quinto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el cuarto puesto en París 2024, debutará este viernes 5 de junio en la quinta fecha del Tour Mundial.

Brisa competirá en el heat 7 y buscará su primer triunfo de la temporada frente a la estadounidense Alyssa Spencer, actual novena del ranking con 14.170 puntos. Spencer fue tercera en la primera y cuarta fechas del circuito, mientras que en la segunda y tercera fue eliminada en la ronda inicial.

Brisa Hennessy y sus lecciones de vida

En una entrevista concedida a la página de Facebook Duke, un sitio especializado en surf, la tica no ocultó su desilusión por no haber conseguido una victoria durante la presente campaña, aunque mantiene la confianza en que las cosas pueden mejorar al competir más cerca de casa.

“Este año ha sido muy difícil para mí, pero quiero ser la mejor surfista y esto que estoy viviendo es parte de mi viaje, por alguna razón. Son lecciones de vida. Sé en qué estoy trabajando, tanto dentro como fuera del agua. Debo seguir esforzándome y entrenando duro. Todo está en la mente y voy a creer más en mí”, indicó Hennessy.

Para Brisa, quien está acostumbrada a pelear clasificación a las finales del Tour, vive un momento complicado. Aunque siempre muestra una sonrisa y da lo mejor de sí en cada competencia, reconoce que las eliminaciones tempranas le han afectado porque siente el compromiso de representar de la mejor manera a quienes la apoyan.

“Duele, duele mucho perder. No saben todo lo que uno hace para mejorar en cada fecha. Duele porque este es mi viaje, mi trabajo y mi amor. Quiero representar a Costa Rica y a todas esas personas que me apoyan, pero no hemos podido hacerlo como yo quisiera”, confesó Hennessy.

Brisa, en los últimos días, entrenó en El Salvador, a la espera de su llamado para competir este fin de semana.

“El estar aquí en Centroamérica me hace sentir mucho amor y el espíritu del Pura Vida. Centroamérica tiene esa magia, algo especial, donde las olas son perfectas, y me encanta estar cerca de casa”, comentó Hennessy a Duke.

La costarricense conoce muy bien las olas de Punta Roca, en El Salvador, donde se siente a gusto, por lo que espera mejorar su rendimiento y demostrar su mejor nivel.

“Es una de las mejores olas del mundo. Es muy divertida. Tiene una combinación larga en la que se pueden realizar hasta 10 maniobras, incluso aéreos. El Salvador tiene buenas vibras, las pupusas y gente maravillosa; lo tiene todo”, explicó Hennessy.