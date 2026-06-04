Puro Deporte

Brisa Hennessy habla de su mal arranque de temporada: ‘Duele mucho perder, es difícil para mí’

La surfista Brisa Hennessy llega a la quinta parada del Tour Mundial, en El Salvador, con una deuda pendiente

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Por Juan Diego Villarreal
Brisa Hennessy está lista para salir al mar y pelear por la medalla en París 2024. Foto: Cortesía CON
Brisa Hennessy buscará su primera victoria en el Tour Mundal 2026 en Punta Roca, El Salvador, en la quinta parada del campeonato.







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Brisa HennessyTour MundialParada El Salvador, quinta fecha
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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