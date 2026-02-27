Surfistas costarricenses tendrán más opciones de clasificar a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

Brisa Hennessy tanto en Tokio 2020 como París 2024, estuvo muy cerca de ganar una medalla olímpica para Costa Rica.

La posibilidad de ver a más surfistas costarricenses en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 será una realidad, de acuerdo con los cambios en los procesos de clasificación dados a conocer por la Asociación Internacional de Surf (ISA, por sus siglas en inglés).

Serán las terceras justas consecutivas en las que el surf será incluido en el programa oficial, luego de realizarse en las justas de Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y Juegos Olímpicos de París 2024, con gran éxito en la audiencia internacional.

En las olimpiadas angelinas se tiene previsto que la competencia se realice en Lower Trestles, en San Clemente, California, Estados Unidos, una de las playas más icónicas del planeta por la calidad de sus olas.

En las dos anteriores justas, Costa Rica fue representada por dos surfistas: Brisa Hennessy, quien logró el cuarto lugar tanto en Tokio 2020 como en París 2024, así como Leilani McGonagle, quien avanzó a segunda ronda en las justas niponas.

En el caso de Carlos Cali Muñoz, también fue llamado a competir de última hora por la organización, ante la baja de un atleta que declinó participar por lesión. Sin embargo, el jacobeño no pudo llegar a tiempo para competir y no logró debutar en Tokio 2020.

El primer gran cambio en la clasificación del surf a los Juegos Olímpicos es que el número de competidores por país aumentará y pasará de dos a tres deportistas, tanto en masculino como en femenino. En total participarán 48 atletas en masculino e igual cantidad en femenino.

Los eventos donde los atletas obtendrán su boleto a Los Ángeles 2028, ciudad que será la primera en la historia en albergar tres Juegos Olímpicos, ya fueron determinados por la ISA.

El argentino Fernando Aguerre, presidente de la ISA, aseguró que es un momento muy especial, ya que el surf comienza su tercer ciclo de clasificación olímpica, que alcanzará su máximo esplendor al disputarse las medallas en una de las mejores olas de alto rendimiento del mundo, Lower Trestles, en California.

“Lo que vimos en Tokio 2020 fue muy, muy especial. Y lo que vimos en Teahupo’o para París 2024 fue aún más increíble. Esos momentos increíbles, imágenes que marcaron una era, y el mundo entero con los ojos puestos en el surf. Fue la mayor audiencia que nuestro deporte haya visto jamás”, aseguró Aguerre.

El jerarca del surf mundial agregó que Tahití mostró el poder del surf en el escenario olímpico de una manera diferente a Tokio, y que Trestles, California, mostrará el surf bajo una nueva luz, que será iluminada por un mayor número de participantes.

De acuerdo con la ISA, estos serán los eventos donde los surfistas de todo el planeta disputarán los 96 cupos a la olimpiada de Los Ángeles 2028, lo que amplía la posibilidad de clasificación. Este es el segundo gran cambio en el reglamento para lograr el boleto olímpico.

Leilani McGonagle estuvo presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, junto a Brisa Hennessy. (La Nación/Cortesía: Aaron Hughes, WSL.)

¿Cómo se clasifica a Los Ángeles 2028? Copiado!

Tour Mundial

Los cinco atletas elegibles mejor ubicados por género a mediados de junio de 2028. Máximo uno por nación. (Aquí compite la nacional Brisa Hennessy, quien tiene buenas opciones de lograr sus terceros Juegos Olímpicos).

Mundial de la ISA 2028

Los diez atletas elegibles mejor ubicados por género. Máximo uno por nación.

Plazas continentales

Juegos Asiáticos 2026

Una plaza por género para los medallistas de oro.

Juegos Panamericanos 2027

Una plaza por género para los medallistas de oro.

Campeonato Europeo de Surf 2027

Una plaza por género para los medallistas de oro.

África y Oceanía

Saldrán del Mundial de la ISA 2027. Se otorgará una plaza por género para África y una plaza por género para Oceanía a los atletas elegibles mejor ubicados. El atleta deberá ubicarse dentro del top 25 general.

Mundiales de la ISA 2026 y 2027

El equipo mejor clasificado por género obtendrá una plaza por género para su nación.

Plazas del país anfitrión

Una plaza por género estará garantizada para el país anfitrión, Estados Unidos, salvo que ya haya sido obtenida mediante las jerarquías anteriores.

Plazas de Universalidad

Una plaza por género para naciones en desarrollo. Los países deberán postularse. El atleta nominado deberá ubicarse dentro del top 40 en los Mundiales de la ISA 2027 o 2028.