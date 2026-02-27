Puro Deporte

Surfistas costarricenses tendrán más opciones de clasificar a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

La Asociación Internacional de Surf dio a conocer los procesos de clasificación para los surfistas a Los Ángeles 2028, que incluye a los costarricenses

Por Juan Diego Villarreal
Brisa Hennessy está lista para salir al mar y pelear por la medalla en París 2024. Foto: Cortesía CON
Brisa Hennessy tanto en Tokio 2020 como París 2024, estuvo muy cerca de ganar una medalla olímpica para Costa Rica.







Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

