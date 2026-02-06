Brandon Aguilera convierte su grave lesión en una lección de vida

Brandon Aguilera sabe que tiene que ser muy paciente en su proceso de recuperación.

Brandon Aguilera ha visto a muchos compañeros hacerle frente a lesiones, pero nunca cayó en cuenta de que a él también podía sucederle, hasta que le ocurrió.

Luego de que el Rio Ave de Portugal dio a conocer que el mediocampista costarricense sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, el futbolista se pronunció a través de su cuenta de Instagram con una reflexión.

“Después de algunos días de que me lesioné, puedo decir que no era consciente del riesgo al que me exponía al salir a entrenar o jugar y que podía ser la última vez que lo hiciera en algún tiempo, que las cosas que normalicé no eran normales y que el futuro es incierto”, apuntó Brandon Aguilera.

Añadió que enfrenta este reto con mucha fe y paciencia, incluso confesó que desde hace un tiempo dejó de preguntarle a Dios que por qué lo ponía en situaciones que no quería.

“Y empecé a ver que todo lo que me pasaba era más bien una oportunidad para crecer y para mejorar. Mi novia y mi familia han sido fundamentales para que hoy pueda tener esta mentalidad y ver esta lesión como una nueva oportunidad”, citó.

Para finalizar, Brandon Aguilera dio un consejo a sus seguidores: “Abracen, amen y disfruten hacer las cosas que siempre normalizamos, porque hoy estamos y mañana no sabemos”.

Brandon Aguilera mostró una foto de cómo se encuentra, tras la lesión. (Instagram Brandon Aguilera/Instagram Brandon Aguilera)

El futbolista tiene contrato hasta junio de 2027 con el Rio Ave, de la Primera División del balompié portugués. En la actual temporada, el tico registra 19 apariciones, para un total de 1.388 minutos y un gol.

Ahora afronta un proceso de recuperación de varios meses y quiere hacerlo bien cuando sea el momento de volver.