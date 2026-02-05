Equipo de Brandon Aguilera confirma que sufrió una seria lesión y estará fuera varios meses

Brandon Aguilera queda fuera de la temporada en Portugal, confirmó su club el Rio Ave.

El Rio Ave de Portugal, club donde juega el costarricense Brandon Aguilera, confirmó que el nacional sufrió una fuerte lesión.

Brandon fue titular en el partido del sábado pasado, que el Rio Ave perdió 0-3 contra el Arouca, y sufrió una lesión.

Este jueves, su club hizo oficial la lesión del volante costarricense.

“Brandon Aguilera sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el partido contra el FC Arouca”, informó el equipo portugués.

Brandon Aguilera sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, no encontro frente ao FC Arouca.



Estamos todos contigo, Bebote! Voltarás ainda mais forte! 🙌#RemamosJuntos pic.twitter.com/4J894TqZmd — Rio Ave FC (@RioAve_FC) February 5, 2026

Dentro del comunicado, enviaron un mensaje de ánimo al tico, quien dice adiós a la temporada.

“¡Estamos todos contigo, Bebote! ¡Volverás aún más fuerte!”.

Brandon fue estelar en el compromiso frente a Arouca, pero salió del campo al minuto 80, debido al problema en la rodilla derecha, Karem Zoabi, entró en su lugar y este jueves el Rio Ave confirmó la triste noticia para Brandon.

Aguilera tiene contrato hasta junio de 2027 con el Rio Ave, de la Primera División del balompié portugués.

En la actual temporada, Brandon registra 19 apariciones, para un total de 1.388 minutos y un gol.