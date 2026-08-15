Puro Deporte

Boxeadora guanacasteca llenó de emoción el redondel de Cóbano con un contundente triunfo

La pugilista Gipzy ‘El Ángel’ Díaz demostró un gran nivel y fue ovacionada por los aficionados al boxeo en Cóbano

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Por Juan Diego Villarreal
Gipzy El Ángel Díaz María Guadalupe Martínez Cóbano Puntarenas 15 de agosto del 2026 Fotografía: Martha Vásquez
Gipzy 'El Ángel' Díaz (izq.) se mostró muy superior a la mexicana María Guadalupe Martínez, a quien derrotó por decisión unánime en la pelea celebrada en el redondel de Cóbano, Puntarenas. (Fotografía: Martha Vásquez/La Nación)







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Gipzy ‘El Ángel’ DíazGuadalupe “Lupita” Martínez.Boxeo Cóbano
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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