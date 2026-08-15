Boxeadora guanacasteca llenó de emoción el redondel de Cóbano con un contundente triunfo

Gipzy 'El Ángel' Díaz (izq.) se mostró muy superior a la mexicana María Guadalupe Martínez, a quien derrotó por decisión unánime en la pelea celebrada en el redondel de Cóbano, Puntarenas.

La boxeadora costarricense Gipzy “El Ángel” Díaz volvió a demostrar por qué es una de las grandes promesas del boxeo femenino nacional, al imponerse por decisión unánime a la mexicana Guadalupe “Lupita” Martínez.

El combate estelar, pactado a ocho asaltos en las 105 libras, se disputó el viernes 14 de agosto en el Redondel de Cóbano, Puntarenas, como parte de la primera velada profesional de boxeo realizada en esta comunidad, bajo el nombre “Noche de Acero”.

Gipzy, oriunda de Sardinal de Carrillo, Guanacaste, es la actual campeona Latina del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y ocupa el quinto lugar del mundo, según el último ranquin de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Los tres jueces coincidieron en su apreciación y otorgaron la victoria a la costarricense con tarjetas idénticas de 80-72, reflejando el dominio de Díaz durante los ocho asaltos.

Con este triunfo, la guanacasteca mejora su récord profesional a 13 victorias, siete de ellas por nocaut, y mantiene su invicto al no conocer la derrota.

“Doy gracias a Dios por permitirme una victoria más en mi carrera, por salir bien, al igual que mi rival. Estoy muy agradecida con todos los que vinieron a apoyar el deporte, con el comité Juventud de Acero, con Luis León, mi entrenador, y por darnos la oportunidad de pelear, no solo a mí, sino a todos los jóvenes”, aseguró Díaz.

Mediante un comunicado de la organización del evento, emitido por Martha Vásquez, la pugilista expresó que la pelea fue lo que esperaban, con una rival mexicana muy aguerrida que siempre fue al frente.

Por su parte, el entrenador de la costarricense, Luis León, resaltó el buen trabajo de la pugilista nacional, quien tomó la iniciativa y se mostró muy segura, demostrando su experiencia y madurez deportiva con solo 24 años.

“Muy contento con el trabajo de Gipzy. Yo soy un entrenador agresivo, me gusta que mis boxeadores sean agresivos y eso estamos haciendo con Gipzy, pero cuidando la técnica que se necesita para no recibir golpes”, expresó León.

León agregó que, en el sétimo round, Gipzy hizo trastabillar a la mexicana dos veces en el mismo asalto, pero destacó que su rival es fuerte, pega duro y le gusta el contragolpe.

“El plan era que Gipzy golpeara y golpeara y luego saliera para no dar chance de que la golpearan, porque ese era el boxeo que ella (la mexicana) quería y no se lo prestamos”, aseguró León.