Botafogo vence al PSG en duelo de monarcas en el Mundial de Clubes

En una noche bendecida por el Cristo Redentor, el Botafogo de Brasil, campeón de Suramérica, sorprendió al soberano de Europa, el Paris Saint-Germain, al vencerlo 1-0 este jueves en un histórico cierre de la segunda jornada del Grupo B en el Mundial de Clubes.

El arquero de Botafogo John y su compañero Alexander Barboza se funden en un abrazo mientras Khvicha Kvaratskhelia se toma la cabeza luego de la derrota del PSG. (PATRICK T. FALLON/AFP)

El delantero brasileño Igor Jesus marcó, a los 36 minutos, un gol inolvidable para derrumbar al vencedor de la Liga de Campeones de Europa al controlar con maestría un pase desde el medio campo, burlar a los centrales y enviarla al fondo de la red de Gianluigi Donnarumma.

Tras anotar, se entregó ante la hinchada del Glorioso en el Rose Bowl de Pasadena, California. Abrió los brazos, emulando a la imagen del Cristo Redentor de Rio de Janeiro, aquel que se erige en el mismo barrio del Fogão.

Con este resultado, el Botafogo se coloca líder de la zona, con 6 puntos, seguido por el PSG y el Atlético de Madrid, ambos con 3. En el fondo de la tabla, el Seattle Sounders.

Los franceses buscarán el pase a octavos frente a los estadounidenses el lunes en Seattle, mientras que los brasileños se medirán el mismo día con los españoles en Pasadena.

El Atlético de Madrid volvió de entre los muertos al vencer 3-1 al local Seattle Sounders, cuya supervivencia en el Grupo B del Mundial de Clubes pende de un hilo.

Tras la paliza sufrida ante el PSG (4-0) en el debut, los colchoneros se desquitaron con los estadounidenses gracias a un doblete del mediocampista español Pablo Barrios (11, 55) y a un gol del volante belga Axel Witsel (47) anotados frente a 51.600 espectadores en el Lumen Field de Seattle. Albert Rusnak descontó para los estadounidenses al 50.

Messi genial

En otro de los resultados de la jornada, la zurda prodigiosa de Lionel Messi revivió al Inter Miami en el Mundial de Clubes, donde el Palmeiras se acercó a los octavos de final.

Con una de sus tantas marcas registradas, un milimétrico cobro de tiro libre, el 10 guió la remontada de los estadounidenses 2-1 ante el Porto de Portugal en Atlanta, ciudad que vio a los lusos perder su ventaja en siete minutos.

“Se está viendo que queremos competir y hoy competimos contra un equipo muy bueno, europeo”, afirmó Messi tras el compromiso, echando también la mirada al empate 0-0 del estreno ante el Al Ahly egipcio.

Lionel Messi festeja luego de su golazo con el Inter Miami ante el Porto, en el partido que disputaron por el Mundial de Clubes. (FEDERICO PARRA/AFP)

“Nos habíamos quedado con un sabor amargo en el primer partido”, recordó. “Regalamos el primer tiempo. (Había) nervios de muchos chicos jóvenes por ser la primera vez que juegan en una competición tan especial, tan significativa”, añadió el incombustible argentino, que está a pocos días de cumplir 38 años.

A falta de una jornada, el Inter Miami tiene 4 puntos, los mismos que el Palmeiras del Brasil, que sin embargo lidera la llave debido a que cuenta con mejor diferencia de gol tras vencer 2-0 a los egipcios en la apertura de la jornada.

Luego de dilapidar numerosas opciones de gol en el empate 0-0 ante el Porto en su estreno el domingo, el Verdão afinó su puntería con una actuación más convincente y pica en punta hacia la siguiente fase.

Un autogol del internacional palestino Wessam Abou Ali (49) y una contra letal culminada por el delantero argentino José Manuel López (59) le bastaron al equipo de Abel Ferreira para llevarse la victoria en East Rutherford, vecina a Nueva York.

Los juegos de este viernes son Benfica vs Auckland City (10 a.m.), Flamengo vs Chelsea (12 m.d.), Los Ángeles FC vs Esperance de Túnez (4 p. m.) y Bayern Múnich vs Boca Juniors (7 p. m.).