Bolivia vs. Surinam en repechaje para el Mundial 2026: Canales para ver el partido en Estados Unidos, Latinoamérica y España

El partido entre Bolivia y Surinam de este jueves 26 de marzo corresponde a la primera semifinal que se jugará en el repechaje intercontinental. El vencedor avanzará a la final ante Irak, pactada para el 31 de marzo. Y ese será el juego directo por el pase al Mundial.
¿En qué canal se puede ver el partido entre Bolivia y Surinam? Tome nota de acuerdo a donde usted se encuentre.
En México
|Zona
|Hora
|Canal
|Zona Este (Cancún)
|5 p. m.
|ViX y TUDN
|Zona Centro (Ciudad de México)
|4 p. m.
|ViX y TUDN
|Zona Montaña (Chihuahua)
|3 p. m.
|ViX y TUDN
|Zona Pacífico (Tijuana)
|2 p. m.
|ViX y TUDN
En Estados Unidos
|Zona
|Hora
|Canal
|Este (Nueva York, Miami)
|6 p. m.
|Fox Sports 1, fuboTV, Peacock, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX One y Telemundo Deportes Ahora
|Central (Chicago, Dallas)
|5 p. m.
|Fox Sports 1, fuboTV, Peacock, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX One y Telemundo Deportes Ahora
|Montaña (Denver, Phoenix)
|4 p. m.
|Fox Sports 1, fuboTV, Peacock, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX One y Telemundo Deportes Ahora
|Pacífico (Los Ángeles, Seattle)
|3 p. m.
|Fox Sports 1, fuboTV, Peacock, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX One y Telemundo Deportes Ahora
En Centroamérica
|País
|Hora
|Canal
|Costa Rica
|4 p. m.
|Tigo Sports
|Honduras
|4 p. m.
|Tigo Sports
|El Salvador
|4 p. m.
|Tigo Sports
|Nicaragua
|4 p. m.
|Tigo Sports
|Panamá
|5 p. m.
|Tigo Sports
En Suramérica
|País
|Hora
|Canal
|Argentina
|7 p. m.
|DIRECTV Sports, DGO
|Bolivia
|6 p. m.
|DIRECTV Sports, DGO
|Paraguay
|6 p. m.
|DIRECTV Sports, DGO
|Perú
|5 p. m.
|DIRECTV Sports, DGO
|Colombia
|5 p. m.
|DIRECTV Sports, DGO
|Ecuador
|5 p. m.
|DIRECTV Sports, DGO
|Uruguay
|7 p. m.
|DIRECTV Sports, DGO
|Venezuela
|6 p. m.
|DIRECTV Sports, DGO
|Chile
|6 p. m.
|DIRECTV Sports, DGO
|Brasil
|7 p. m.
|DIRECTV Sports, DGO
En España
|Zona
|Hora
|Canal
|Madrid
|11 p. m.
|DAZN
|Canarias
|10 p. m.
|DAZN