Bolivia vs. Surinam en repechaje para el Mundial 2026: Canales para ver el partido en Estados Unidos, Latinoamérica y España

Un hombre pasa junto a un mural sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Ciudad de México. Este jueves habrá repechaje.

El partido entre Bolivia y Surinam de este jueves 26 de marzo corresponde a la primera semifinal que se jugará en el repechaje intercontinental. El vencedor avanzará a la final ante Irak, pactada para el 31 de marzo. Y ese será el juego directo por el pase al Mundial.

¿En qué canal se puede ver el partido entre Bolivia y Surinam? Tome nota de acuerdo a donde usted se encuentre.

En México

Zona Hora Canal Zona Este (Cancún) 5 p. m. ViX y TUDN Zona Centro (Ciudad de México) 4 p. m. ViX y TUDN Zona Montaña (Chihuahua) 3 p. m. ViX y TUDN Zona Pacífico (Tijuana) 2 p. m. ViX y TUDN

En Estados Unidos

Zona Hora Canal Este (Nueva York, Miami) 6 p. m. Fox Sports 1, fuboTV, Peacock, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX One y Telemundo Deportes Ahora Central (Chicago, Dallas) 5 p. m. Fox Sports 1, fuboTV, Peacock, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX One y Telemundo Deportes Ahora Montaña (Denver, Phoenix) 4 p. m. Fox Sports 1, fuboTV, Peacock, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX One y Telemundo Deportes Ahora Pacífico (Los Ángeles, Seattle) 3 p. m. Fox Sports 1, fuboTV, Peacock, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX One y Telemundo Deportes Ahora

En Centroamérica

País Hora Canal Costa Rica 4 p. m. Tigo Sports Honduras 4 p. m. Tigo Sports El Salvador 4 p. m. Tigo Sports Nicaragua 4 p. m. Tigo Sports Panamá 5 p. m. Tigo Sports

En Suramérica

País Hora Canal Argentina 7 p. m. DIRECTV Sports, DGO Bolivia 6 p. m. DIRECTV Sports, DGO Paraguay 6 p. m. DIRECTV Sports, DGO Perú 5 p. m. DIRECTV Sports, DGO Colombia 5 p. m. DIRECTV Sports, DGO Ecuador 5 p. m. DIRECTV Sports, DGO Uruguay 7 p. m. DIRECTV Sports, DGO Venezuela 6 p. m. DIRECTV Sports, DGO Chile 6 p. m. DIRECTV Sports, DGO Brasil 7 p. m. DIRECTV Sports, DGO

En España