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Bolivia vs. Surinam en repechaje para el Mundial 2026: Canales para ver el partido en Estados Unidos, Latinoamérica y España

¿Bolivia o Surinam? Este jueves 26 de marzo se juega esta semifinal a partido único en el repechaje intercontinental

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Por Fanny Tayver Marín
Un hombre pasa junto a un mural sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Ciudad de México el 14 de julio de 2025. La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará en México, Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio de 2026. La competición dará comienzo con el partido inaugural en el emblemático Estadio Azteca de Ciudad de México el 11 de junio. (Foto de Carl DE SOUZA / AFP)
Un hombre pasa junto a un mural sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Ciudad de México. Este jueves habrá repechaje. (CARL DE SOUZA/AFP)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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