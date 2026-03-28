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Bolivia vs. Irak: Hora y canal para ver en Centroamérica quién se dejará el último boleto al Mundial 2026

Bolivia e Irak se juegan la clasificación al Mundial 2026 en un repechaje a partido único en México

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Por Fanny Tayver Marín
El martes 31 de marzo será el repechaje entre Bolivia e Irak. De este partido saldrá el último clasificado al Mundial 2026.
El martes 31 de marzo será el repechaje entre Bolivia e Irak. De este partido saldrá el último clasificado al Mundial 2026. (Gemini/La Nación)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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