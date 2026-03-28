Bolivia vs. Irak: Hora y canal para ver en Centroamérica quién se dejará el último boleto al Mundial 2026

El martes 31 de marzo será el repechaje entre Bolivia e Irak. De este partido saldrá el último clasificado al Mundial 2026.

¿Bolivia o Irak? Una de estas dos selecciones sellará su pasaporte al Mundial 2026. Todo se definirá este martes 31 de marzo, en la final de esta serie del repechaje intercontinental.

Irak ya estaba sembrado en la final de esta repesca; mientras que Bolivia tuvo que sudar de más para vencer a Surinam en este mini torneo.

El representativo de Concacaf abrió el marcador el jueves pasado con Liam van Gelderen; pero el cuadro suramericano se dejó el triunfo por 2-1, con goles de Moisés Paniagua y Miguel Terceros.

Pero ahora sí viene el partido del todo o nada, ese último chance por el boleto al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

De este partido saldrá el último clasificado al Mundial, porque cuando llegue su turno, ya se sabrá quiénes accedieron al cita planetaria en el repechaje de Europa y también se conocerá el desenlace del duelo entre la República Democrática de Congo y Jamaica.

Si el repechaje intercontinental termina empatado tras los 90 minutos reglamentarios, se jugará una prórroga de 30 minutos (dos tiempos de 15 minutos).

Si la igualdad persiste después del alargue, el ganador se decidirá en una tanda de penales, garantizando un vencedor definitivo para obtener el pase al Mundial.

El partido entre Bolivia e Irak se disputará el martes a las 9 p. m. en el Estadio BBVA en Monterrey, México.

¿Cómo verlo en Centroamérica?