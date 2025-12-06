Puro Deporte

‘Bólido’ inspirado en el depredador más grande del mundo quiere devorar Las Tres Horas de Costa Rica

El piloto costarricense André Solano competirá en Las Tres horas de Costa Rica con un vehículo inigualable

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
André Solano McLaren 720S Las Tres Horas de Costa Rica GT Challenge de las Américas 5 de diciembre del 2025
El piloto costarricense André Solano estará al frente de un poderoso McLaren 720S, este domingo en Las Tres Horas de Costa Rica. (LUIS EDUARTE/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
André SolanoLas Tres Horas de Costa RicaMcLaren 720SGT Challenge de las Américas
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.