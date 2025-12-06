‘Bólido’ inspirado en el depredador más grande del mundo quiere devorar Las Tres Horas de Costa Rica

El piloto costarricense André Solano estará al frente de un poderoso McLaren 720S, este domingo en Las Tres Horas de Costa Rica.

La presencia y el rugir de su motor en la pista imponen respeto y admiración entre sus rivales, tanto como el tiburón que inspiró su construcción, considerado el depredador marino más grande del planeta.

El costarricense André Solano estará al volante de un poderoso McLaren 720S, cuyo diseño reproduce las formas de un temible tiburón blanco, y de los cuales se construyeron solo 15 en el mundo.

Uno de ellos estará este domingo 7 de diciembre en Las Tres Horas de Costa Rica, en el circuito Starcars.com del Parque Viva, a partir de las 9 a. m., en la final del GT Challenge de las Américas.

El McLaren 720S cuenta con un potente motor V8 biturbo de 4.0 litros, con 720 caballos de fuerza, lo que se traduce en una aceleración y velocidad máxima impresionantes. Es capaz de ir de 0 a 100 km/h en 2.8 segundos y alcanzar los 200 km/h en 7.8 segundos. Su estructura es de fibra de carbono, ligera y rígida.

“Poder participar una vez más en Las Tres Horas de Costa Rica, una carrera tan icónica, y con el McLaren 720S por primera vez en Costa Rica, hace toda la diferencia. Somos campeones de la categoría, pero queremos pelear la general. El carro está listo y yo me siento listo”, comentó Solano.

André, como era de esperar, domina la categoría GTS Tubo en las prácticas de este viernes, logrando el segundo mejor tiempo del día al recorrer la pista del Parque Viva, de dos kilómetros, en 52 segundos y 955 milésimas. El experimentado conductor se proclamó campeón con una fecha de anticipación en el GT Challenge de las Américas.

André Solano,se coronó campeón de la categoría GTS Tubo del GT Challenge de las Américas, con una fecha de anticipación, al mando de un McLaren 720S. (La Nación/Fotografía: Juan Diego Villarreal)

“De verdad que en esta carrera hay mucho en juego. Hay mucho que se puede lograr. Será una oportunidad única para ver este McLaren 720S. Me siento muy orgulloso de poder correrlo en Costa Rica y, por la calidad de los pilotos y los autos altamente tecnológicos, será la mejor carrera en la historia de Las Tres Horas”, afirmó Solano.

Este jueves 4 y viernes 5 se realizaron las prácticas en el circuito Starcars.com del Parque Viva, y para este sábado se llevarán a cabo las clasificaciones para conocer cuál será el vehículo que se quede con la pole position a partir de las 2 p. m., en las diferentes categorías del evento.

“Quiero agradecerles a los aficionados y a marcas como Autopits, que no solo apoyan a mi equipo y a mi compañero KC King. Siempre queremos dar lo mejor de nosotros e, independientemente de que somos campeones del latinoamericano, queremos brindar el mejor show posible a todos los espectadores”, declaró Solano.