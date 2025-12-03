Puro Deporte

Así condujo a 200 km/h una piloto de pruebas de Fórmula 1 en el circuito del Parque Viva

Las Tres Horas de Costa Rica de este domingo tendrán a una gran cantidad de pilotos de gran nivel

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Pilloto de Fórmula 1 probó el circuito del Parque Viva







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Las Tres Horas de Costa RicaTatiana CalderónPiloto colombiana
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.