Así condujo a 200 km/h una piloto de pruebas de Fórmula 1 en el circuito del Parque Viva

Sentir la adrenalina de acelerar un vehículo hasta los 200 kilómetros por hora en compañía de una piloto de pruebas de Fórmula 1 es, sin duda, una experiencia única e impresionante.

La colombiana Tatiana Calderón, piloto profesional que durante seis años fue contratada por la escudería Sauber de la Fórmula 1, estará presente en Las Tres Horas de Costa Rica, donde intentará convertirse en la primera mujer en ganar una de las categorías de la icónica competencia automovilística.

La conductora colombiana estará a bordo de un Porsche 992 junto al costarricense Sergio Solís, con quien buscará el primer lugar de la exigente carrera que se celebrará este domingo 7 de diciembre a partir de las 9 a.m.

A bordo de un BYD Seal EV de 540 hp, con dos motores eléctricos y capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 3,3 segundos, Calderón dio sus primeras vueltas al circuito Starcars.com del Parque Viva, demostrando su experiencia al volante y un gran dominio del escenario.

“Es un circuito bastante técnico. Es bastante trabado y tiene buenas rectas. Me gusta, me gusta”, fueron las palabras de Calderón mientras exigía el vehículo en cada una de las curvas, dejando claro que correr es, sin duda, su pasión.

La piloto colombiana Tatiana Calderón tiene 32 años y correrá por primera vez Las Tres Horas de Costa Rica. (La Nación/Fotografía: Juan Diego Villarreal)

Aunque ninguno de sus parientes era aficionado al automovilismo, un reto de su hermana Paula en una carrera de kartismo despertó el interés de la oriunda de Bogotá, quien desde entonces se ilusionó con convertirse en piloto profesional, mientras su hermana se convirtió en su mánager.

El circuito Starcars.com se hace pequeño para la competidora, quien, con la vista al frente, toma cada curva a alta velocidad mientras comparte algunas de sus vivencias en el exigente mundo de los motores.

“Mis pistas preferidas para correr son las del circuito de Bélgica (Spa-Francorchamps), sede del Gran Premio de Bélgica, y el de La Sarthe, en Francia, donde se corren las míticas 24 Horas de Le Mans. Son muy especiales”, explicó Calderón.

El nivel mostrado a lo largo de su carrera deportiva la llevó a convertirse en una piloto altamente competitiva, participando en Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula E (eléctrica) y Súper Fórmula Japonesa, siendo además una de las seis mujeres en toda la historia que han estado al volante de un Fórmula 1.

Tatiana Calderón buscará ser la primera mujer en ganar Las Tres Horas de Costa Rica, un objetivo que la motiva a dar lo mejor y ser protagonista en el cierre del DT Challenger de las Américas.

“Es mi primera vez en Costa Rica y la acogida de parte de los aficionados ha sido increíble. Sin duda vamos a dar lo mejor para hacer la mejor carrera posible, ser protagonistas y brindar un gran espectáculo. Esperamos adaptarnos bien a la pista y tener una buena competencia”, aseguró Calderón.

A sus 32 años, Tatiana Calderón ha competido en algunas de las carreras de mayor tradición en el mundo, incluyendo la categoría IndyCar Series, las 24 Horas de Daytona y Le Mans, poniendo en alto el nombre de su natal Colombia.