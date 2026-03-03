Bermudas vs. Costa Rica: ¿A qué hora y en qué canal se puede ver a la ‘Sele’ en la eliminatoria?

Sheika Scott es una de las legionarias que integran la Selección Femenina de Costa Rica.

Después del amistoso de lujo contra Brasil, la Selección Mayor Femenina de Costa Rica disputa este martes 3 de marzo su segundo partido en la eliminatoria mundialista y lo hace contra Bermudas, en el Dame Flora Duffy National Sports Centre.

Para este encuentro, la Tricolor tiene varias bajas. Una de ellas es Paula Coto, quien después del susto del viernes pasado por el fuerte golpe en la cabeza, el cuerpo técnico de la Selección de Costa Rica decidió no llevarla.

Según reportó la Federación Costarricense de Fútbol, aunque se encuentra en buen estado de salud, se priorizó que ella termine de recuperarse en el país.

Además, Raquel Rodríguez tampoco viajó por la lesión que la dejó fuera del fogueo contra la Canarinha.

La lista de bajas se incrementa porque las jugadoras Gloriana Villalobos, María Paula Salas y Yerling Ovares no realizaron el viaje por un tema de visas.

“Son jugadoras muy importantes, pero yo siempre digo que tenemos muchas jugadoras importantes. Si las 23 son convocadas, las 23 son importantes”, afirmó la directora técnica de la Tricolor, Lindsay Camila.

Lindsay Camila dijo que quiere que las integrantes de la Selección Femenina de Costa Rica estén concentradas en todo momento. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

El partido entre Costa Rica y Bermudas comenzará a las 5 p. m. (hora de Costa Rica) y podrá verse mediante ESPN y Disney+.

“Hemos visto los dos juegos de Bermudas y tienen dos futbolistas que juegan fuera, tienen una delantera acostumbrada a jugar fuera de acá”, comentó la seleccionadora.

Costa Rica en la eliminatoria mundialista

La Selección Femenina se estrenó el pasado 29 de noviembre en el Clasificatorio W de Concacaf, donde venció 2-1 a Granada como visitante y este martes jugará su segundo partido.

En esta Clasificatoria Concacaf W 2025/26, Costa Rica integra el grupo C, junto a Guatemala, Bermudas, Granada e Islas Caimán.

Los últimos dos compromisos de la fase de grupos serán en condición de local: el 10 de abril ante Islas Caimán y el 18 de abril frente a Guatemala.

Las seis selecciones ganadoras de grupo avanzarán al Campeonato Concacaf W 2026, donde se unirán a Estados Unidos y Canadá en un torneo de ocho equipos que otorgará boletos a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Alineación de Costa Rica ante Bermudas