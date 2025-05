Benjamín Mayorga arremete contra Saprissa y dicta sentencia: ‘Hay que sacar a los malos’

Benjamín el “Indio” Mayorga arremetió con todo por un aspecto que, según él, no ha sido bien trabajado en el Deportivo Saprissa y repercute en el rendimiento del primer equipo.

Mayorga se refirió a la caza del talento, del joven con condiciones, porque expresó que son pocos los que tienen la oportunidad de ser vistos.

“A veces uno quiere llevar un jugador a las ligas menores y dicen que hay una data, que hay que pasar por 200 o 300 cosas. Se les olvida o no conocen cómo don Ricardo Saprissa llevaba el talento al equipo. Él veía el talento, o se lo llevaban, y si no fuera así, Saprissa no hubiera descubierto a Edgar Marín, a Heriberto Rojas, a Mario ‘Catato’ Cordero y otras grandes figuras”, opinó Mayorga.

Benjamín insistió en que la manera actual de contratar de los morados no les ha dado réditos.

“Saprissa ha fallado al traer paquetes, señores que dicen que son muy buenos, con datas, con esto y lo otro. Nos salen diciendo que son futbolistas que jugaron en grandes equipos y resulta que nunca entrenaron en ningún lado”, expresó el “Indio” Mayorga.

Benjamín añadió que el plantel presenta falencias que Sergio Gila, gerente deportivo, no logró solucionar.

“No tiene la malicia indígena de un Jafet Soto, por ejemplo. Jafet, faltando seis, siete meses o un año, ya tiene al jugador que quiere para el próximo certamen, entonces está variando jugadores y no contrata lesionados o gente que no va a dar la talla. Muchos odian a Jafet porque es efectivo. Es claro que no todo el tiempo va a salir campeón, pero su equipo siempre da la pelea”, resaltó Mayorga.

Fuera los malos

Sobre el trabajo de Paulo César Wanchope como técnico de Saprissa, Mayorga respaldó al timonel, pero lamentó la falta de jugadores que le ayuden a cambiar las cosas en un encuentro.

“Chope es un hombre muy serio, conoce, ha planteado bien el equipo, pero cuando tiene que hacer un cambio, es ahí donde se complica. La variante no tiene la calidad del muchacho que se lesionó o se desgastó, y se le baja la cantidad de eficiencia que tiene. Hay jugadores que no tienen las condiciones y no entienden lo que Paulo necesita al atacar o defender”, comentó Mayorga.

Para Benjamín Mayorga, el Deportivo Saprissa, tiene dificultad para sustituir a Kenay Myrie. Cuando él no está, los otros no cumplen, dijo Benjamín. (Prensa de Saprissa)

Para Benjamín, un yerro de Saprissa que no ha podido solventar es encontrar laterales que suplan a Kenay Myrie o Joseph Mora, cuando alguno de ellos no ha podido jugar.

“Si ellos no están, otros jugadores no los reemplazan bien. Al terminar el campeonato, Saprissa debe sacar a los malos, a los que no entienden, y traer futbolistas acordes a las necesidades y lo que la afición espera: gente que rinda”, dijo Benjamín.

Mayorga puso como ejemplo a Mariano Torres, a quien calificó de crack.

“Todo el mundo le rinde pleitesía porque se lo ha ganado, pero los que no, la gente desea que se vayan. No tienen esa motivación deportiva de querer esos colores como debe ser”, destacó Benjamín Mayorga.

