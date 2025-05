El ‘Indio’ Mayorga dice que en Talamanca hay mejores jugadores que los refuerzos de Saprissa

Directo, fiel a su estilo, Benjamín el “Indio” Mayorga habló sin pelos en la lengua del momento que atraviesa su querido Saprissa.

Mayorga, una de las figuras que ha tenido el cuadro morado a través de su historia, lanzó sus dardos a Sergio Gila, gerente deportivo del club, sus decisiones y contrataciones, como uno de los aspectos que en este momento tienen al equipo fuera de la zona de clasificación.

“El equipo realmente empezó mal y no sé cómo se organiza el club en la parte de gerencia y cómo contratan jugadores que tenían seis o siete meses de no jugar. No sé quién los recomendó”, dijo Benjamín.

LEA MÁS: Saprissa está más que avisado y se exige al tope para dar la sorpresa

“Mincho” añadió que antes de comenzar el campeonato, la planificación tenía que ser contratar jugadores activos y rellenar los huecos que dejaban algunos, como en la defensa y el mediocampo.

Mayorga agregó no entender por qué Sergio Gila, contrató a los extranjeros Sabin Merino y Nicolás Delgadillo.

“Yo puedo traer de Talamanca tres o cuatro jugadores y jugarían un poco mejor que estos extranjeros. No sé de dónde los sacaron, el media punta argentino no sé dónde jugó. Uno ve fútbol de Argentina y ve que los muchachos son encaradores, que llegan con fuerza, centran la pelota a la cabeza, y ellos no. Son malos, pero malos”, resaltó Benjamín Mayorga.

El corajudo exvolante saprissista consideró que la dirigencia del club cometió el error de dejar las decisiones deportivas en manos de foráneos.

“Ahí en Saprissa hay gente que se cree dioses, todopoderosos, que llegaron desde España. Nunca había visto una dirigencia de Saprissa que le dé todas las herramientas a un dios de España, como a estos señores”, indicó Mayorga, quien se refirió a Sergio Gila y Luis Tornadijo, director de las ligas menores.

“Saprissa podría clasificar, pero lo vivido que le quede de enseñanza a Juan Carlos Rojas y a la junta directiva, que no le pueden dejar la liga menor a una persona que vendía ropa y zapatos deportivos en una tienda en España. De un pronto a otro vino a ser el mandamás de la liga menor y vino a regañar a figuras emblemáticas, y de fútbol uno no sabe lo que conoce”, expresó Mayorga.

Benjamín Mayorga, exjugador del Deportivo Saprissa, dijo no entender, cómo Sergio Gila fichó a jugadores con seis meses sin jugar. (Milton Montenegro)

El “Indio” Mayorga no tira la toalla, tiene la esperanza de que Saprissa se meta en las semifinales y apuntó que sería otra historia, pero también llamó la atención sobre el fracaso, en caso de quedar eliminados.

“Si clasificara, Saprissa sería muy peligroso, porque así es Saprissa en estas instancias. Si no lo logra, sería lo más atroz que ha venido a hacer un gerente deportivo y la dirigencia, porque en tantos años que hemos clasificado, no estar ahora en la fase final es una vergüenza. Saprissa es el equipo más recaudador y al que la afición no abandona, el que llena estadios y el de más cetros, y no es posible que se quede afuera solo por las pésimas decisiones que se tomaron desde la gerencia deportiva”, dijo Benjamín.

Mayorga espera que Saprissa derrote el miércoles próximo, de visita, a Pérez Zeledón y que los resultados en los otros partidos, especialmente el que disputará Cartaginés contra Sporting y Puntarenas ante Santa Ana, se acomoden a favor de su equipo y el cuadro morado clasifique.

Para Saprissa, lo ideal es que brumosos o porteños pierdan, o que al menos no pasen del empate.

