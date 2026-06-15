Puro Deporte

Bélgica salva el empate con Egipto en su debut en el Mundial

El cuadro belga perdía desde el primer tiempo y encontró el empate gracias a un autogol al minuto 66 de Mohamed Hany

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Por AFP
Belgica vs Egipto en el Mundial 2026
Bélgica vs. Egipto en el Mundial 2026. Jérémy Doku (11) intentó llevar peligro por las bandas. (Cuenta X de Diario Sport/Cuenta X de Diario Sport)







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