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Béisbol costarricense ya tiene a sus dos aspirantes al título

Este domingo 26 de abril arranca la final de la Liga Nacional Mayor de Béisbol, para definir el campeón costarricense

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Por Juan Diego Villarreal

La Liga Nacional Mayor de Béisbol ya tiene a las dos novenas que disputarán el campeonato costarricense, luego de que los Toros del Norte se impusieran el domingo 10-2 sobre Aquaworks de Alajuela, asegurando su boleto a la gran final.








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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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