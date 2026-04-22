Béisbol costarricense ya tiene a sus dos aspirantes al título

La Liga Nacional Mayor de Béisbol ya tiene a las dos novenas que disputarán el campeonato costarricense, luego de que los Toros del Norte se impusieran el domingo 10-2 sobre Aquaworks de Alajuela, asegurando su boleto a la gran final.

Ahora, los Toros, que dejaron en el camino a los actuales campeones, avanzan a la serie definitiva, donde se enfrentarán a Tigres de La Carpio en una serie pactada al mejor de siete juegos, en busca del título nacional.

La disputa por el cetro arrancará este domingo 26 de abril en el Parque Antonio Escarré, con una doble programación. El primer compromiso comenzará a las 9 a. m. y el segundo se jugará 30 minutos después de finalizado el primero.

En un comunicado de prensa se detalló que el juego entre Toros del Norte y Aquaworks fue muy disputado y en donde el conjunto norteño marcó la pauta desde los primeros episodios. Destacó una seguidilla ofensiva entre la segunda y tercera entrada que les permitió tomar una ventaja definitiva.

La ofensiva fue constante durante todo el encuentro, con 13 imparables y 10 carreras, aprovechando además los errores defensivos del rival.

El lanzador ganador fue Randy Consuegra Almanza, quien trabajó cinco entradas, permitió apenas dos imparables y una carrera limpia, otorgó boletos, pero dominó en momentos clave con ocho ponches, siendo fundamental para contener a la ofensiva rival.

La novena de los Toros del Norte buscará su primer título nacional en el béisbol costarricense. (Cortesía: Liga Nacional Mayor de Béisbol/La Nación)

El lanzador derrotado fue Nelson Alfaro, quien tuvo una salida complicada al permitir seis carreras (tres limpias) en 1.2 entradas, cargando con la derrota en este compromiso definitorio.

El Jugador Más Valioso (MVP) fue Lázaro Leyva Peralta, quien tuvo una buena actuación al irse de 6-3, con una carrera anotada y tres impulsadas, liderando la ofensiva de los Toros y siendo determinante en el resultado.

También destacaron al bate Gerardo Chávez, con una carrera anotada y una impulsada, así como Hipólito Mendoza, con tres hits y tres carreras anotadas, generando presión constante en las bases.

Por el lado de Aquaworks, la ofensiva fue limitada ante el dominio del pitcheo rival, logrando apenas seis imparables y dos carreras. Además, cometieron ocho errores defensivos en el compromiso.