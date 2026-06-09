Puro Deporte

Basquetbolista costarricense fue becada en prestigiosa academia de Estados Unidos

Sofía Chavarría, quien es hija de exbasquetbolistas, busca forjarse un futuro fuera de Costa Rica

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Por Juan Diego Villarreal
Sofía Chavarría Gálvez Jugadora de baloncesto Admitida en el IMG Academy de los Estados Unidos 9 de junio del 2026 Cortesía: Sofía Chavarría
Sofía Chavarría Gálvez es uno de los grandes talentos del baloncesto femenino costarricense, gracias a sus actuaciones en torneo de liga menor. (Cortesía: Sofía Chavarría/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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