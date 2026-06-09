Basquetbolista costarricense fue becada en prestigiosa academia de Estados Unidos

Sofía Chavarría Gálvez es uno de los grandes talentos del baloncesto femenino costarricense, gracias a sus actuaciones en torneo de liga menor.

Uno de los grandes prospectos del baloncesto femenino costarricense tendrá una oportunidad única para potenciar su talento y forjar una carrera deportiva fuera del país.

La jugadora juvenil Sofía Chavarría Gálvez, anunció su compromiso académico y deportivo con IMG Academy, una de las escuelas de alto rendimiento más prestigiosas del mundo, ubicada en Bradenton, Florida, Estados Unidos.

Para la atleta, quien es hija de los exjugadores de baloncesto Cristian Chavarría y Natalia Gálvez, este paso representa una gran oportunidad para continuar su crecimiento dentro de la disciplina del baloncesto.

“Estoy increíblemente agradecida con Dios, mi familia, mis entrenadores en Escazú y todos los que me han apoyado a lo largo del camino. Es un sueño hecho realidad poder entrenar en un entorno que combina excelencia académica y deportiva de élite. ¡Gracias a todos!”, comentó Chavarría en un comunicado de prensa.

IMG Academy es una de las instituciones académicas y deportivas más avanzadas y reconocidas del mundo. Cuenta con un campus de más de 243 hectáreas en Bradenton, Florida, donde ofrece entrenamiento deportivo a estudiantes-atletas provenientes de más de 80 países.

La institución se caracteriza por formar atletas de talla mundial, entre ellos campeones olímpicos y mundiales, estrellas universitarias y profesionales de la WNBA y la NBA, entre otras ligas.

La jugadora, de 15 años, contará con una beca completa durante cuatro años y se unirá a IMG Academy para participar en el FABC Girls Showcase 2026, que se realizará del 14 al 21 de junio en el Alachua County Sports & Event Center, en Gainesville, Florida", se agregó en el boletín.

Durante este evento disputará cuatro partidos y tendrá la oportunidad de ser observada por entrenadores y reclutadores universitarios de la NCAA. Posteriormente, se incorporará a la institución en agosto para iniciar el año académico y deportivo.

“Mi objetivo siempre ha sido llevar mi juego al máximo nivel e IMG Academy es el lugar perfecto para lograrlo. Sin duda, es una gran oportunidad y espero aprovecharla tanto en el plano académico como en el deportivo”, expresó Chavarría.

Desde sus inicios en las ligas menores, Sofía Chavarría Gálvez ha demostrado una gran versatilidad en la cancha. Destaca por su visión de juego, capacidad anotadora, tenacidad defensiva, disciplina y liderazgo, cualidades que la han convertido en una de las mejores jugadoras juveniles de la región.

En su palmarés Sofía acumula múltiples campeonatos y reconocimientos como Jugadora Más Valiosa, máxima encestadora y líder en triples anotados.