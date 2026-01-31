Puro Deporte

Barcelona se aferra al liderato y le mete presión al Real Madrid

El Barcelona logró su cometido como visitante y ahora el Real Madrid debe hacer valer su casa

EscucharEscuchar
Por AFP
Barcelona's Spanish forward #10 Lamine Yamal (L) scores the opening goal during the Spanish league football match between Elche CF and FC Barcelona at thge Martinez Valero stadium in Elche on January 31, 2026. (Photo by JOSE JORDAN / AFP)
El delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, deja en el camino al arquero Iñaki Peña, para abrir el marcador ante el Elche, en la victoria catalana de 3-1. (JOSE JORDAN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
FC BarcelonaLiga EspañolaLamine Yamal
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.