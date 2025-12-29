Barcelona recupera a jugador afectado por ‘agotamiento mental’

Jofre Torrents, Ronald Araujo, Lamine Yamal y Pedri, durante el entrenamiento del FC Barcelona este 29 de diciembre.

El defensa uruguayo Ronald Araujo regresó este lunes a los entrenamientos del FC Barcelona después de unas semanas fuera por agotamiento mental según la prensa española, lo que refuerza al líder de la Liga española de cara al derbi del sábado contra el Espanyol.

El internacional charrúa saltó al césped del campo de entrenamiento de Sant Joan Despí, cerca de Barcelona, con sus compañeros para participar en una práctica abierta, constató un periodista de la AFP.

El entrenador Hansi Flick había explicado que Araujo no estaba disponible por “una situación de orden privado”, unos días después de que el jugador fuera criticado por una expulsión que precipitó la caída 3-0 de su equipo ante el Chelsea en la Liga de Campeones, a finales de noviembre.

Su regreso a la actividad coincide con la grave lesión de rodilla del central danés Andreas Christensen, que estará de baja varios meses.

El Barcelona visitará a su vecino Espanyol en uno de los derbis más apasionantes de los últimos años, ya que los primeros son líderes y los periquitos son quintos.

La ausencia de Araujo levantó la discusión sobre la importancia de la salud mental en los deportistas profesionales y cómo sobrellevar momentos de derrota y tensión, cuando medio planeta está pendiente de sus errores.

Aunque no hubo mayores detalles sobre las semanas que estuvo de baja -pues el equipo blindó cualquier información al respecto- trascendió que el charrúa prefirió apartarse por una situación de salud mental, y no por los habituales problemas físicos de los futbolistas.

El Barcelona se coronó “Campeón de Invierno” en diciembre, un título simbólico que se le concede al equipo que termina de líder en la primera vuelta de la Liga Española. En este momento los catalanes cuentan con 46 puntos en 18 presentaciones, seguidos por el Real Madrid con 42.

Tan solo unas semanas atrás el Madrid estuvo al frente, pero una seguidilla de malos resultados puso al conjunto de la capital española en segundo lugar y mantiene muy comprometida la permanencia de Xabi Alonso como entrenador del equipo.