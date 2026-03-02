Bandera de Alajuelense desapareció misteriosamente del estadio en partido de Saprissa

Así lucía antes del partido la bandera de Alajuelense como campeón nacional en el Estadio Colleya Fonseca; luego, junto a la de la Unafut, desapareció

La bandera de Alajuelense como campeón nacional ondeaba en el Estadio Colleya Fonseca, ahí lucía la rojinegra, junto a las de Guadalupe, la de la Unafut y la de Costa Rica.

Pero sorpresa, con el transcurrir del partido que Saprissa disputó como visitante frente a los guadalupanos, pocos se dieron cuenta de que las insignias de la Liga y Unafut desaparecieron como arte de magia.

Rafael Pacheco, fotógrafo de La Nación, captó cuando todas las banderas estaban en su lugar, pero en el segundo tiempo solo se veían dos.

Como parte de las obligaciones de los clubes afiliados a la Unafut, este organismo establece que la bandera del campeón debe estar en todos los estadios.

“Izar en las astas de sus estadios sede, alterno u opcional, las banderas del club campeón del Campeonato anterior, la de UNAFUT, la del patrocinador con derecho de denominación del Campeonato y la bandera nacional de Costa Rica”, se lee en el artículo 22, inciso n) del Reglamento de Competición.

Las banderas de la Liga y la Unafut desparecieron. Guadalupe dijo que la Ultra las bajó. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Este medio le consultó a Robert Garbanzo, gerente deportivo de Guadalupe, qué pasó. Primero se le llamó, pero Robert expresó por medio de un mensaje de WhatsApp que no podía atender por estar en una reunión.

“Dígame por aquí”, escribió Robert y, ante la pregunta de qué pasó con la bandera de la Liga, escribió: “La Ultra la bajó”.

Sobre esta situación, la Unafut contestó a través de su oficina de comunicación: “Estamos conversando con el club y es un tema que manejaremos directo con el equipo”.

Corría el minuto 18 del partido entre Guadalupe y Saprissa cuando el periodista Anthony Porras reportó en la transmisión de Columbia algo que él mismo vio en el Estadio “Colleya” Fonseca.

“Estaba pasando una bronca cerca de donde estaba la barra organizada del Saprissa, quitaron la bandera de la Liga. Recuerden que la bandera del campeón ondea en todos los estadios. Uno de los integrantes se sube y arrancó la bandera de la Liga. La bandera de la Liga no ondea en este momento en el Colleya Fonseca”, expresó Anthony Porras al aire.

La Nación trató de contactar a uno de los líderes de la Ultra, pero no atendió las llamadas.