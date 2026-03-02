Puro Deporte

Bandera de Alajuelense desapareció misteriosamente del estadio en partido de Saprissa

Unafut exige que la insignia del campeón esté en todos los estadios

Por Milton Montenegro y Fanny Tayver Marín
Guadalupe vs. Saprissa
Así lucía antes del partido la bandera de Alajuelense como campeón nacional en el Estadio Colleya Fonseca; luego, junto a la de la Unafut, desapareció (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

