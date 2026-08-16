Puro Deporte

Bancy Hernández encontró su desahogo ante el mal momento que lo atormentaba

El nicaragüense Bancy Hernández aceptó que perdió protagonismo en el Saprissa, pero confía en volver a su mejor versión

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Por Juan Diego Villarreal
15/08/2026, San José, Tibas, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 4 del torneo de apertura 2026 entre el Deportivo Saprissa y el Club Sport Cartaginés.
El nicaragüense Bancy Hernández celebra su gol contra el Cartaginés, ante la mirada del panameño Newton Williams. (Jose Cordero/José Cordero)







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Bancy HernándezSaprissaTorneo Apertura 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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