Bancy Hernández encontró su desahogo ante el mal momento que lo atormentaba

El nicaragüense Bancy Hernández celebra su gol contra el Cartaginés, ante la mirada del panameño Newton Williams.

El volante nicaragüense Bancy Hernández, tras marcar el tercer gol del Deportivo Saprissa ante el Cartaginés, lo celebró con sus compañeros, se hincó y, seguidamente, levantó los brazos al cielo y respiró profundamente.

Para el futbolista fue como un desahogo. Después de un arranque con los morados con muy buen suceso la anterior temporada, su juego se fue diluyendo, las oportunidades fueron cada vez menos y la exigente afición empezó a perder la paciencia.

Bancy, al minuto 77, dejó atrás a su marcador, ingresó al área y, con un fuerte remate de derecha, venció al portero Kevin Briceño. Su anotación fue fundamental para la victoria final por 3-2 ante los brumosos e hizo recordar al veloz delantero que le dio grandes dolores de cabeza al Saprissa en la Copa Centroamericana con el Real Estelí.

“Ante el Cartaginés se me dio una oportunidad muy grande para volver a tomar confianza. Siempre nos ha dicho el profe que debemos estar pendientes porque todos vamos a jugar con la rotación del equipo. Es un plantel grande y a todos se nos ha dado la oportunidad”, explicó Hernández.

⏰ 76' Gol de Bancy Hernández para poner el tercero ante Cartaginés. pic.twitter.com/YCCkrZcP84 — FUTV (@FUTVCR) August 16, 2026

Marcar contra el Cartaginés, ante una afición que volvió a aplaudirlo, llenó de confianza al pinolero, quien admite que en el camerino morado hay una competencia muy sana. Eso se notó cuando sus compañeros llegaron a felicitarlo y celebrar junto a él la anotación.

“La gente debe entender que hay momentos malos por los cuales pasa el jugador, pero debemos estar con la cabeza en alto y muy tranquilos, que es lo más importante para levantar el nivel y aportar al equipo”, comentó Hernández.

El mediocampista ofensivo, quien ha pasado por lesiones que le han quitado protagonismo en el plantel morado, aseguró sentirse bien en la institución y su deseo es demostrar una vez más su capacidad.

“Siempre he dicho que una de mis mejores decisiones fue venir al Saprissa. Sé que a veces uno pasa por un mal momento, pero eso va a quedar atrás. Siempre hay que seguir trabajando para poder jugar y aportarle al equipo, porque de esa manera las cosas van a mejorar”, manifestó Hernández.