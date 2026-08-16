Bancy Hernández completó la fiesta del Saprissa en su casa; vea el gol

Los jugadores del Saprissa festejan una de las anotaciones en la victoria ante Cartaginés.

El nicaragüense Bancy Hernández anotó el tercer gol del Deportivo Saprissa en la victoria 3-2 frente al Cartaginés en el estadio Ricardo Saprissa.

Para Bancy, quien sumó su primer tanto en el Torneo Apertura 2026, fue un desahogo, pues durante la actual campaña perdió regularidad y no ha sido titular en el campeonato local, solo en la Copa Centroamericana.

⏰ 76' Gol de Bancy Hernández para poner el tercero ante Cartaginés. pic.twitter.com/YCCkrZcP84 — FUTV (@FUTVCR) August 16, 2026

El volante pinolero aprovechó un servicio al espacio, dejó atrás a su marcador, Diego González, y al entrar al área remató cruzado para poner el 3-1 a favor de los morados. Cartaginés descontó minutos después, para el 3-2 definitivo.