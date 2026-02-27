Avión que transporta la Copa del Mundo aterrizó en Costa Rica: por esta razón el trofeo no se exhibió en el país

Muchos se sorprendieron al ver aterrizar el enorme avión de color rojo, con la imagen del trofeo de la Copa del Mundo en el estabilizador vertical (aleta que sobresale al final de la nave), en Costa Rica.

La aeronave que transporta la Copa del Mundo aterrizó este viernes en una de las pistas del Aeropuerto Juan Santamaría, pero solo fue una escala técnica para recargar combustible, y cerca de las 7 a. m. partió rumbo a México.

El avión Airbus A320-233, con matrícula G-POWK, de la aerolínea británica Titan Airways, aterrizó en la terminal costarricense a las 4:57 a. m., procedente del Aeropuerto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek, en Brasilia, Brasil.

Antes de que arranque el Mundial, el trofeo de la Copa del Mundo está de gira por varios países y, en Centroamérica, únicamente visitó Guatemala y Honduras.

La sexta gira mundial del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, patrocinado por Coca-Cola, comenzó el 3 de enero en Riad (Arabia Saudí). Recorre 30 federaciones adscritas a la FIFA y estará presente en varias ciudades de México, Estados Unidos y Canadá, anfitriones del máximo evento futbolístico de la FIFA.

El trofeo ya visitó El Cairo (Egipto), Estambul (Turquía) y Viena (Austria), según el calendario difundido por la FIFA.

Otros países incluidos en la gira son India, Bangladés, Corea del Sur, Japón, Malasia, Indonesia, Tailandia, Kazajistán, Uzbekistán, Sudáfrica, Costa de Marfil, Marruecos, Portugal, España, Argelia y Francia.

¿Y Costa Rica?

Pero si estuvo en suelo nacional, ¿por qué no se quedó al menos un día en Costa Rica? ¿Por qué la Copa del Mundo no se exhibió en el país, como sí pasó en Guatemala y Honduras?

“Lo que buscamos como marca es llegarle a la mayor cantidad de aficionados. Costa Rica ha tenido el privilegio de tener este Tour del Trofeo de la Copa del Mundo en tres ocasiones: en el campeonato mundial pasado, el antepasado y el trasanterior. Lo que buscamos como marca es poder ampliar, que otros aficionados de otros países de Centroamérica tengan también el privilegio de fotografiarse con el trofeo”, explicó William Segura, director de Comunicación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad para Coca-Cola Centroamérica.

El trofeo de la Copa del Mundo está recorriendo diferentes ciudades alrededor del planeta. En este momento se encuentra en México. (LUIS ACOSTA/AFP)

Segura explicó cómo se escogen los países que forman parte del tour y reciben el trofeo, como sucedió en 2006, 2013, 2018 y en noviembre de 2022, cuando estuvo en Costa Rica.

“La decisión de cuáles países visitar es una mezcla entre ambas organizaciones (FIFA y Coca-Cola) y se planea desde mucho antes, incluso antes de que las selecciones estén clasificadas al Mundial. Buscamos acercar figuras icónicas; íconos, en este caso el trofeo de la Copa del Mundo y un campeón mundial, con los aficionados. Coca-Cola es uno de los patrocinadores más antiguos de la FIFA y busca que el seguidor del fútbol pueda gozar y tener estas experiencias que solo nuestra empresa les puede traer”, afirmó William Segura.

Segura destacó que, en los años que el trofeo estuvo en el país, quedaron muy satisfechos con lo conseguido.

“Superamos las expectativas; en las ocasiones que el trofeo estuvo en Costa Rica, superamos lo que se esperaba en visitación y en la euforia de los consumidores que llegaron a ver la Copa del Mundo”, mencionó William Segura.

En el 2022, el avión de la Copa del Mundo estuvo en Costa Rica. (Jose Cordero)

La Copa del Mundo en Costa Rica

En cuatro ocasiones, antes del inicio de un Mundial, la Copa del Mundo estuvo en suelo nacional.

2006: Visita en el marco del Mundial de Alemania, con la presencia de Franz Beckenbauer.

2013: Visita previa al Mundial de Brasil 2014, expuesto en el Centro de Eventos Pedregal.

2018: Visita antes de Rusia 2018, expuesto en abril en el Estadio Nacional.

2022: Llegó el 2 y 3 de noviembre antes del Mundial de Qatar, visitando el Estadio Nacional.