Autogol del portero del Real Estelí y Herediano anota el segundo (vea el gol)

El Club Sport Herediano está logrando una gran victoria en la Copa Centroamericana de Concacaf, ganando en Estelí de Nicaragua.

El Real Estelí salió decidido a empatar el partido en el segundo tiempo; por varios lapsos del complemento encerró a Herediano, pero no pudo igualar el juego.

Más bien fueron los florenses, quienes al minuto 72 marcaron el segundo y ganan 0-2 de visita en Estelí, Nicaragua.

John Faust, arquero uruguayo del Estelí, quien exhibió mala técnica, introdujo en su marco el balón.

Fue un tiro de esquina que cobró Elías Aguilar; hubo un desvío y un defensa quiso despejar y el balón rebotó en el portero Faust.