Autogol del portero del Real Estelí y Herediano anota el segundo (vea el gol)

El Real Estelí salió decidido a empatar el partido en el segundo tiempo; por varios lapsos del complemento encerró a Herediano, pero no pudo igualar el juego.
Más bien fueron los florenses, quienes al minuto 72 marcaron el segundo y ganan 0-2 de visita en Estelí, Nicaragua.
John Faust, arquero uruguayo del Estelí, quien exhibió mala técnica, introdujo en su marco el balón.
Fue un tiro de esquina que cobró Elías Aguilar; hubo un desvío y un defensa quiso despejar y el balón rebotó en el portero Faust.
HOY NO ES LA NOCHE DEL TREN❌🚂— ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) August 19, 2026
JOHN FAUST NO EVITÓ EL GOL EN CONTRA Y HEREDIANO YA LO GANA 2-0 EN NICARAGUA😱🐯
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