Atleta se perdió carrera en Jacó tras horas de presa en el puente sobre el río Tárcoles

Intervención en el puente de río Tárcoles provoca atascos de horas en el paso vehícular. Organización del evento lamentó lo sucedido

Por Juan Diego Villarreal
Ariana Herrera Atleta Equipo Planet Run Jacó Sunset Run 2026 No llegó por las presas en el río Tárcoles 1 de marzo del 2026 Tomada del Facebook de Ariana Herrera
La atleta Ariana Herrera, quien forma parte del equipo Running Planet Costa Rica, no pudo llegar a tiempo para competir este sábado en la carrera Jacó Sunset Run 2026, debido a las presas en el puente de río Tárcoles, en la ruta 34. Tomada del Facebook de Ariana Herrera (La Nación/Tomada del Facebook de Ariana Herrera)







