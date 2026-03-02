Atleta se perdió carrera en Jacó tras horas de presa en el puente sobre el río Tárcoles

La atleta Ariana Herrera, quien forma parte del equipo Running Planet Costa Rica, no pudo llegar a tiempo para competir este sábado en la carrera Jacó Sunset Run 2026, debido a las presas en el puente de río Tárcoles, en la ruta 34. Tomada del Facebook de Ariana Herrera

La ilusión de correr el día de su cumpleaños la prueba Jacó Sunset Run 2026, este sábado 28 de febrero en Jacó, Garabito, motivó a la atleta Ariana Herrera, del equipo Running Planet Costa Rica, a inscribirse en la distancia de 11 kilómetros.

Se levantó temprano, con muchos deseos de completar su prueba, pero lo que nunca imaginó fue que una descomunal presa en el puente sobre el río Tárcoles, en la ruta 34, acabaría provocándole una enorme frustración.

Herrera, según cuenta en su página de Facebook (que puede consultarse de manera pública), salió a las 10 a.m. de San José para estar en Jacó antes de las 3:30 p. m., hora de inicio de la carrera, pero nunca llegó al quedar atrapado el autobús en el que viajaba, debido a la presa.

Ariana Herrera publicó en su Facebook, la odisea que vivió para llegar este sábado en autobús a la carrera Jacó Sunset Run 2026. (La Nación/Tomada del Facebook Ariana Herrera)

“El Tárcoles no perdonó. Salí a las 10 a.m., pero no se logró llegar ni cerca de la hora de salida oficial de la carrera. ¿Duele? Claro que sí, más aún siendo mi cumpleaños y con una preparación previa específica para este evento”, escribió Herrera.

En un video subido a su Facebook, desde el asiento del autobús, Ariana mostró los vehículos detenidos y la extensa fila. Ella se grabó con el uniforme de competencia.

La atleta Ariana Herrera completó la distancia de 11 kilometros en solitario, en Jacó, tras no llegar a tiempo para competir carrera Jacó Sunset Run 2026, en Garabito, Jacó. Tomado del Facebook. (La Nación/Tomada del Facebook de Ariana Herrera)

“Vine a correr 11 km y no me voy a regresar sin cumplir la meta. Aunque no obtuve mi medalla, ni aplausos ni compañía, solo yo y mi voluntad. Ha sido una racha difícil, pero en todos los obstáculos he levantado la cabeza y he seguido adelante. Sé que Dios, en su momento, me dará los frutos de las cosechas”, añadió Herrera.

Puente intervenido desde el 23 de febrero

Desde el pasado lunes 23 de febrero, La Nación informó que el puente sobre el río Tárcoles tendría interrupciones por el cierre de uno de los carriles, alternando el paso en ambos sentidos. Las medidas se aplican de lunes a domingo, durante las 24 horas.

La unidad ejecutora del proyecto de rehabilitación de esa estructura indicó que las suspensiones en el paso se mantendrán hasta el 27 de marzo, cuando se habilitará nuevamente el tránsito a dos carriles debido a las vacaciones de Semana Santa. Posteriormente, el 5 de abril, se volverán a aplicar las regulaciones.

Edgardo Martínez, organizador del evento Jacó Sunset Run 2026, que cumplió su tercera edición, lamentó lo sucedido, pues conoce el esfuerzo que realizaron los atletas para poder viajar y tomar parte en la prueba, aún con las dificultades de la carretera.

“En nuestras redes sociales habíamos informado sobre la situación en el puente del río Tárcoles e incluso pusimos a disposición de los corredores, el viernes, dos lugares para que recogieran sus kits de carrera y llegaran tranquilos. Sé del esfuerzo y lamentamos que no llegaran a tiempo”, explicó Martínez en plural, al referirse a otros casos.

El organizador de la competencia indicó que hubo personas que duraron entre cinco y siete horas para llegar de San José a Jacó.

“Era imposible cambiar la fecha y el horario de la carrera. Nosotros no sabíamos que iban a intervenir el puente”, concluyó Martínez.

El ganador de la prueba en los 11 kilómetros masculino fue Angelo Olivo, con un crono de 39:13, seguido por Andrés Solano (39:40) y Juan Carlos Badilla (40:48). En femenino, la vencedora fue Cynthia Leandro (51:15), seguida por Paloma Soto (55:59) y Cynthia Maroto (56:25).