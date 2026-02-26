Puro Deporte

Atleta indígena que ganó carrera al Chirripó sonríe al recibir tenis nuevas después de tres años

Noyle Salazar Murcia ganó por tercera ocasión la carrera al cerro Chirripó. El comercio turrialbeño está dispuesto a patrocinarla

Por Juan Diego Villarreal
Noyle Salazar Murcia Indígena Cabécar Ganadora de la Carrera al Chirripó 2026 La atleta de 25 años la ganó por tercera ocasion. 26 de febrero del 2026 Cortesía: Olman Mora
Noyle Salazar Murcia no puede dejar de sonreír al tener en sus manos las fenis nuevas con las cuales podrá competir el resto del año, tras ganar la edición 28 de la carrera al cerro Chirripó. (La Nación/Cortesía: Olman Mora)







Noyle Salazar MurciaAtleta indígena cabécarGanadora de la carrera del cerro Chiripó en 2026
Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

