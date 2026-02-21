Nuevas generaciones del atletismo de montaña reclaman el trono de la Carrera al Chirripó

Sebastián Hernández fue el ganador este sábado de la edición 38 de la Carrera al Cerro Chirripó 2026, que concluyó como es tradicional en San Gerardo de Rivas. Fotografía: Mario Castillo

Durante más de una década, los hermanos Juan Luis, Juan Román y Johnny Fallas Navarro, oriundos de Olán de Buenos Aires de Puntarenas, dominaron los intrincados senderos de ascenso al Cerro Chirripó y se adueñaron de la exigente carrera de montaña.

Pero su reinado parece llegar a su fin con los hermanos Sebastián, Marco Antonio y Steven Hernández Salazar, vecinos de la comunidad de Jaular de Rivas, en Pérez Zeledón, quienes este sábado impusieron sus condiciones en la edición 38 de la competencia. Solo un mexicano evitó que los tres acapararan el podio de la prueba.

En mujeres, la historia se repite y nombres como Noyli Salazar y María Selena Esquivel resaltan en la clasificación general. Incluso Esquivel, en su primera carrera al Chirripó, logró subir al podio tras los 34 kilómetros de recorrido.

Sebastián Hernández Salazar ganó este sábado la edición 38 de la Carrera al Cerro Chirripó con un tiempo de 3 horas, 22 minutos y 14 segundos (3:22:14), seguido por su hermano Marco Antonio, con 3:28:41; el mexicano Alexi Osvaldo, con 3:41:52; y Steven Hernández, con 3:32:56.

El quinto puesto fue para Abrahan Serrano, con 3:41:52, mientras que Juan Ramón Fallas, el “Rey del Chirripó”, quien ha ganado la prueba en once oportunidades, fue sexto con 3:45:13. Además, terminó primero en la categoría Máster A.

La indígena cabécar, Noyle Salazar, ganó por tercera ocasión la Carrera al Chirripó. Ella vive en el asentamiento indígena de Sitio Gilda, Talamanca. Fotografía: Mario Castillo (La Nación/Fotografía: Mario Castillo)

El ascenso de “Los Tigrillos”

“Los Tigrillos”, como se les conoce a los hermanos Hernández Salazar, quienes se dedican a la siembra de fresas, dominaron la travesía de 34 kilómetros, saliendo de la plaza de fútbol de San Gerardo de Rivas y ascendiendo hasta completar los 17 kilómetros en Base Crestones, para posteriormente retornar al punto de partida.

En este 2026, el barro en los primeros kilómetros de la competencia complicó el ascenso y, en el regreso, de los corredores, y provocó fuertes caídas entre los participantes, quienes además lidiaron con la lluvia y el frío, en un escenario solo para valientes.

Fernando Quirós, a pesar del barro y las condiciones adversas, compitió en muletas la Carrera del Chirripó, en la distancia de 12 kilometros, Fotografía: Mario Castillo (La Nación/Fotografía: Mario Castillo)

“Pensé que no iba a ganar hoy. Fui octavo subiendo hasta Base Crestones y luego apreté el paso y fui dejando atrás a los rivales. Cuando alcancé a Toño (Marco Antonio Hernández) en la bajada, me dijo que siguiera. Al final pude entrar y ganar por primera vez en el Chirripó”, explicó Hernández en el canal de Pérez Zeledón, TV Sur.

Para los hermanos Hernández, esta es su segunda victoria consecutiva, pues en 2025 el primer lugar fue para Marco Antonio Hernández.

En la rama femenina, la indígena cabécar Noyli Salazar sigue los pasos de su tía Andrea Salazar, quien ganó la carrera en 10 oportunidades, y ratifica el cambio generacional en damas al imponerse por tercera ocasión en el evento de montaña.

Marco Antonio Hernández, ganador de la edición de la Carrera del Chirripó en el 2025, fue segundo este año, al ser superado por su hermano Sebastián. Fotografía: Ileana Sandí (La Nación/Fotografía: Ileana Sandí)

Noyli triunfó con un crono de 4:09:09, seguida por Natalia Ramírez, con 4:55:58; María Selena Esquivel, con 4:57:12; Sandra López, con 5:00:36; y Andrea Sanabria, con 5:10:10.

“La carrera estuvo muy dura. Mucho barro y lluvia. Las rivales estaban muy fuertes y logramos sacar la diferencia en el descenso”, comentó Salazar, quien entrena en los trillos de las montañas del asentamiento indígena de Sitio Gilda, en Talamanca.

El mexicano Alexi Osvaldo, oriundo de Oaxaca, México, fue tercera en la Carrera al Cerro Chirripó. Fue la primera participación del azteca en el evento. Fotografía: Ileana Sandí (La Nación/Fotografía: Ileana Sandí)