Puro Deporte

Atleta costarricense que hizo campaña en redes sociales para asistir a Mundial rompió récord nacional

La atleta logró el nuevo registro en una competencia en Puerto Rico, donde estudia y entrena

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Por Juan Diego Villarreal
La marchsta Sharon Herrera es seleccionada nacional y actualmente estudia en Puerto Rico. (JOHN DURAN)







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Sharon HerreraMarchistaRécord en los 10 mil metros marcha
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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