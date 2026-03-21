Atleta costarricense que hizo campaña en redes sociales para asistir a Mundial rompió récord nacional

Después de alcanzar la meta de recaudar ₡550.000 mediante una campaña en redes sociales para asistir al Campeonato Mundial de Marcha Atlética por Equipos 2026, en Brasil, Sharon Herrera, demostró que su esfuerzo está bien fundamentado al imponer un nuevo récord nacional.

La atleta oriunda de Santa Bárbara de Heredia logró este viernes 20 de marzo un nuevo registro en la distancia de los 10.000 metros de marcha atlética, tras ubicarse en la segunda posición de la Segunda Fecha Clasificatoria de la LAI Universidad en Puerto Rico.

Herrera consiguió una marca de 44 minutos, 35 segundos y 33 centésimas (44:35.33), que le permitió romper el récord nacional vigente, impuesto por la puriscaleña Noelia Vargas Mena el domingo 29 de mayo de 2021, con un tiempo de 44:53.39.

De acuerdo con el registro proporcionado por la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa), una atleta de apellido Quiñones se dejó el primer lugar con un tiempo de 44:29.67, seguida por Sharon Herrera con 44:35.33, mientras que el tercer puesto fue para De la Cruz con 46:09.08.

En su cuenta de Instagram, Sharon, quien estudia en Puerto Rico, había comentado que estaba buscando los fondos necesarios para asistir al Mundial de Brasilia, Brasil, a efectuarse el próximo 12 de abril.

La marchista, el pasado miércoles 18 de marzo, agradeció mediante sus redes sociales la colaboración de las personas y aseguró que llevará a cada uno en su corazón por la ayuda brindada para cumplir su meta deportiva.

“Quería contarles que ya oficialmente llegamos a la meta. De verdad no tengo palabras para describir lo agradecida que estoy con todas aquellas personas que colaboraron. Muchísimas gracias; gracias a eso puedo decir que nos vamos para el Mundial”, comentó Herrera.