Marchista Sharon Herrera se corona monarca panamericana en un año lleno de sacrificios

La obtención de la medalla de oro en el Campeonato Panamericano Sub 20 en Mayagüez, Puerto Rico, marca la culminación de un año lleno de sacrificios para la marchista Sharon Herrera Soto.

Sharon se dejó la victoria este viernes en la prueba de 10 kilómetros marcha, en la pista del estadio Centroamericano José Figueroa Freyre, registrando un tiempo de 49 minutos, 53 segundos y 76 centésimas (49:53:76) a pesar de las elevadas temperaturas predominantes en la “Isla del Encanto”.

La originaria de Santa Bárbara de Heredia, superó a la estadounidense Heather Durrant, quien cronometró 50:02.61, seguida por la mexicana Renata Cortés con 52:07.23, completando así el podio. El cuarto lugar fue para la también estadounidense Talia Green de Estados Unidos, con 53:49.82.

En marzo de este año, la marchista tomó la decisión de trasladarse a México para entrenar y competir, con el objetivo de mejorar sus marcas y alcanzar sus metas. Hasta el momento, el esfuerzo ha dado sus frutos, logrando un primer semestre del año muy exitoso, lo que la motiva a entrenar con mayor intensidad.

“Decidí irme a México para entrenar con el profesor Ignacio Samudio. Siento que he aprendido muchas cosas, como vivir por mi cuenta y estar completamente dedicada al entrenamiento. Además, he continuado mis estudios de manera virtual y me siento muy cómoda y satisfecha con lo que hemos logrado hasta ahora”, declaró Herrera a la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa).

Buenos resultados Copiado!

En abril pasado, Sharon se coronó campeona de la Copa Panamericana de marcha Sub 20 en Managua, Nicaragua. Como integrante del equipo Coopenae, se convirtió en la primera mujer marchista costarricense en ganar una medalla de oro en una Copa Panamericana.

Además, en junio pasado, la atleta de Heredia se alzó con el título de subcampeona en el Gran Premio de Cantones, en La Coruña, España, en la prueba de 10 kilómetros en ruta. Completó la carrera con el mismo tiempo que la ganadora, la mexicana Karla Ximena Serrano, quien es la campeona mundial de la categoría con un tiempo de 45.19 segundos.

El crono de Sharon le permitió asegurarse el tercer puesto en el ránquin de World Athletics, en los 10 km, categoría Sub 20 y su excelente momento se consolidó con la medalla de oro en el Panamericano en Mayagüez.

“Honestamente, competimos bajo temperaturas extremas, a pesar de comenzar con una brisa fresca. Sin embargo, me sentí muy bien y era esencial cerrar la temporada con una actuación destacada. Estoy enormemente contenta por mí, por mi país y por todos aquellos que me han brindado su apoyo a lo largo de mi carrera”, afirmó la flamante Campeona Panamericana.

Otros atletas que también participarán en el Panamericano son Pablo Gómez González, quien competirá en las pruebas de los 3,000 metros con obstáculos y 1,500 metros planos; y Jeims Molina Álvarez, quien se presentará en impulsión de bala y lanzamiento de disco. Ambos deportistas están bajo la tutela del entrenador Juan Carlos Sánchez.