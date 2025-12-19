Atención: Paso por Cambronero y el Monte del Aguacate estará cerrado por la Vuelta a Costa Rica

Los participantes de la Vuelta a Costa Rica deberán completar 93 kilómetros en el recorrido entre Palmares, Esparza, Atenas y Palmares.

La penúltima etapa de la Vuelta a Costa Rica Telecable 2025 tendrá una travesía muy complicada, con descensos altamente técnicos y calles angostas, por lo que el cierre de las vías de parte de la Policía de Tránsito es más que necesario.

La caravana saldrá de Palmares este sábado 20 de diciembre a las 8:00 a. m. y continuará por la Ruta 1, pasando por el cruce de San Ramón (8:12 a. m.) y el Alto de Santiago (8:18 a. m.).

Posteriormente, seguirá con un prolongado descenso, cruzando el puente Bailey recién instalado en el sector de Cambronero, debido a los deslaves provocados por los fuertes aguaceros en la zona, hasta llegar al cruce entre Esparza y San Mateo de Alajuela (8:55 a. m.).

Los primeros 37 kilómetros tendrán un cierre total, con el fin de evitar incidentes en esta concurrida vía. Quienes deban transitar por este sector deberán tomar precauciones o bien utilizar la Ruta 27 durante las horas de la mañana.

La competencia continuará por San Rafael de Esparza y San Mateo de Alajuela (9:25 a. m.), hasta incorporarse a la Ruta 3 por el Monte del Aguacate, a la altura de los semáforos de Desmonte (9:50 a. m.).

En este tramo, las calles son angostas y los puentes cuentan con un solo carril, por lo que la vía resulta peligrosa y, por tal razón, se detendrá el tránsito en diferentes puntos de la competencia.

Será un trayecto en el que los corredores deberán demostrar su habilidad sobre la bicicleta, debido a los constantes columpios y curvas muy cerradas.

Posteriormente, la carrera tomará rumbo hacia Atenas, pasando por el barrio San José de Atenas (10:15 a. m.), y continuará hasta el parque de Zaragoza de Palmares, para finalizar frente al parque central de la localidad (10:30 a. m.), completando así un recorrido total de 93 kilómetros.