Atención: Paso por Cambronero y el Monte del Aguacate estará cerrado por la Vuelta a Costa Rica

Los pedalistas de la Vuelta a Costa Rica deberán demostrar toda su pericia sobre la bicicleta, mientras habrá cierres en vías importantes

Por Juan Diego Villarreal
Vuelta ciclística a Costa Rica 2025, sétima etapa
Los participantes de la Vuelta a Costa Rica deberán completar 93 kilómetros en el recorrido entre Palmares, Esparza, Atenas y Palmares. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Vuelta a Costa RicaEtapa 9Palmares Esparza Palmares
