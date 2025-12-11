Atención Heredia, Grecia, San Ramón y Naranjo: así será el cierre de vías este viernes por la Vuelta Ciclística

La primera etapa de la Vuelta a Costa Rica tendrá cierre en Heredia, la autopista Bernardo Soto y en el cantón de Grecia, donde culminará la jornada.

La primera etapa de la edición 59 de la Vuelta a Costa Rica Telecable 2025 obligará a realizar una serie de cierres parciales en las calles principales del centro de la provincia de Heredia, así como en la autopista Bernardo Soto, hasta San Ramón.

La jornada saldrá a las 8 a. m. de la Municipalidad de Heredia, donde se cerrarán calles y avenidas para efectuar una vuelta al centro de la ciudad. Posteriormente, habrá una salida controlada por San Joaquín de Flores hasta el aeropuerto Juan Santamaría.

Es decir, los ciclistas estarán escoltados por la Policía de Tránsito, que encabezará la caravana, y los pedalistas deberán ir todos en un pelotón controlado.

A eso de las 8:20 a. m., la caravana se enrumbará hacia San Ramón por la autopista Bernardo Soto, por lo que los conductores deben tener precaución, ya que se detendrá el tránsito en el sentido San Ramón–San José para dar prioridad al paso de los ciclistas.

Se espera que a las 9:40 a. m. el paso se normalice una vez que la caravana ingrese en su totalidad a San Ramón y tome rumbo hacia el sector de La Trocha. Aquí las calles son angostas, por lo que en los descensos se detendrá el flujo vehicular por completo.

Al ser aproximadamente las 10:32 a. m., la caravana volverá a tomar la Ruta 1, desde el cruce de Naranjo hasta el cruce de Grecia (10:45 a. m.), por lo que habrá paso regulado. Al ingresar al cantón de Grecia, se mantendrá el cierre de la vía debido a que se dará prioridad a los ciclistas, quienes deberán virar a la izquierda para ingresar a la radial de Grecia que los llevará al Parque de Grecia.

En los últimos 10 kilómetros habrá paso regulado y se detendrá la circulación vehicular con el fin de dar prioridad a los pedalistas de la competencia. Se espera que la jornada finalice entre las 11:05 a. m. y las 11:15 a. m. Las principales calles del centro de Grecia estarán cerradas por seguridad.

A los conductores se les pide paciencia durante los cierres viales por el paso de la Vuelta a Costa Rica y atender las indicaciones de la Policía de Tránsito. En caso de quedar atrapados en las filas, se les solicita mantener la calma y tomar las medidas del caso, como salir más temprano para llegar a su destino.