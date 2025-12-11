Puro Deporte

Atención Heredia, Grecia, San Ramón y Naranjo: así será el cierre de vías este viernes por la Vuelta Ciclística

La primera jornada de la Vuelta a Costa Rica saldrá de Heredia, viajará a San Ramón, subirá a Naranjo y concluirá en Grecia

Por Juan Diego Villarreal
Vuelta a Costa Rica 2024 etapa 3 Saliendo de Ciudad Quesada llegando a la meta en Paraíso de Cartago / foto John Durán
La primera etapa de la Vuelta a Costa Rica tendrá cierre en Heredia, la autopista Bernardo Soto y en el cantón de Grecia, donde culminará la jornada. (JOHN DURAN)







Vuelta a Costa Rica 2025Primera etapa: Heredia - San Ramón - GreciaCierre de carreteras
Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

