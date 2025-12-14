Puro Deporte

Atención: Este lunes es la cuarta etapa de la Vuelta a Costa Rica; una carretera permanecerá cerrada toda la mañana

La cuarta fracción de la Vuelta a Costa Rica es una contrarreloj individual que obligará a cerrar toda una carretera

Por Juan Diego Villarreal
Vuelta a Costa Rica 2025 Jymmi Montenegro Ecuador Tercera etapa Guápiles Paraíso 15 de diciembre Fotografía. Rafael Pacheco
El ecuatoriano Jymmi Montenegro, ganó la tercera etapa de la Vuelta a Costa Rica 2025 este domingo, en Paraíso de Cartago. (Rafael Pacheco Granados/Fotografía Rafael Pacheco)







Vuelta a Costa Rica 2025Cuarta etapa contrarreloj individualTurrialba - La Pastora
Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

