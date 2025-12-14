Atención: Este lunes es la cuarta etapa de la Vuelta a Costa Rica; una carretera permanecerá cerrada toda la mañana

El ecuatoriano Jymmi Montenegro, ganó la tercera etapa de la Vuelta a Costa Rica 2025 este domingo, en Paraíso de Cartago.

Una contrarreloj individual de 17 kilómetros, que se disputará este lunes 15 de diciembre en el cantón de Turrialba, constituye un gran desafío para cada uno de los ciclistas participantes en la edición 59 de la Vuelta a Costa Rica Telecable 2025, pero también para la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci).

En la cuarta etapa no puede existir margen de error por parte del corredor; asimismo, se requiere una organización casi perfecta para evitar cualquier situación que ponga en peligro al pedalista o le haga perder tiempo.

La competencia dará inicio a las 9 a. m. frente a la Municipalidad de Turrialba y se enrumbará por Ruta Nacional Secundaria 230. Los ciclistas saldrán uno por uno; está previsto que el primero pase por el beneficio Santa Rosa (aproximadamente 9:06 a. m.), el Mirador Valle de Oro (9:16 a. m.), el centro educativo de Santa Cruz (9:26 a. m.) y finalizará en la Plaza de Deportes de La Pastora (9:33 a. m.).

El orden de salida de los pedalistas será inverso a la clasificación general; es decir, el peor ubicado partirá primero y el líder lo hará al final, de acuerdo con lo establecido en el reglamento.

Normalmente, los primeros corredores salen con intervalos de un minuto, mientras que los últimos 10 lo hacen con una diferencia de 120 segundos segundos.

Esto significa que los últimos pedalistas irán finalizando poco después de las 11:15 a. m., y será hasta ese momento que la vía se vuelva a abrir.

La carretera por donde transitará la prueba estará totalmente cerrada al paso de vehículos particulares, ya que uno de los carriles será utilizado por los corredores y el otro por los vehículos de asistencia y los ciclistas rezagados.

Si un ciclista alcanza a su rival, debe superarlo de inmediato. No se permite el trabajo en equipo ni rodar a la rueda de otro competidor durante la carrera.

La afectación al centro del cantón turrialbeño será mínima, al igual que para aquellos que transiten rumbo al Caribe o bien a Cartago por Juan Viñas.

No obstante, aquellos que transiten entre Turrialba, La Pastora, así como Capellades, Pacayas y Oreamuno de Cartago, verán interrumpido el tránsito normal por los cierres en la vía.