Atención: estas son las calles que se cierran este domingo para la última etapa de la Vuelta

La Vuelta a Costa Rica concluirá este domingo con una jornada de 99 kilómetros, al celebrarse el Circuito Presidente.

La edición 59 de la Vuelta a Costa Rica Telecable 2025 llegará a su fin este domingo 21 de diciembre, completando así su décima jornada.

El cierre del giro a la tica será con el tradicional Circuito Presidente, que se desarrollará en La Aurora de Heredia a partir de las 9 a. m.

Al tratarse de un circuito que transitará por diferentes vías heredianas, se aplicarán cierres parciales y totales. En algunos sectores se permitirá el paso regulado de vehículos, mientras que en otros la circulación será completamente restringida.

La carrera partirá a las 9 a. m. desde el Parque La Aurora de Heredia y los pedalistas deberán completar cuatro vueltas a un circuito de aproximadamente 22 kilómetros, por lo que durante ese trayecto no se permitirá el acceso vehicular.

Cada vuelta tendrá una duración aproximada de 30 minutos. El recorrido saldrá del Parque La Aurora y pasará, entre otros puntos, por Cenada, Barreal de Heredia, Condominio Industrial, Santa Cecilia, la rotonda de La Aurora y Quebrada La Guaria.

Del Parque La Aurora al Mall Oxígeno, los corredores tardarán alrededor de 10 minutos. El paso será por la rotonda y a un costado del centro comercial, por lo que espectadores y conductores cercanos a las vías deberán mantenerse muy atentos.

En total se disputarán tres metas volantes frente a Savia Barreal, en los kilómetros 22, 42 y 62, con el objetivo de coronar al campeón por puntos, clasificación que actualmente lidera Jason Huertas, del equipo Manza Té La Selva Scott.

Las metas intermedias están programadas para las 9:30 a. m., 9:56 a. m. y 10:22 a. m., respectivamente. La Vuelta a Costa Rica Telecable 2025 concluiría alrededor de las 11:15 a. m.