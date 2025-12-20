Puro Deporte

Atención: estas son las calles que se cierran este domingo para la última etapa de la Vuelta

La Vuelta a Costa Rica número 59 se despide con el tradicional Circuito Presidente

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Vuelta ciclística a Costa Rica 2025, novena etapa
La Vuelta a Costa Rica concluirá este domingo con una jornada de 99 kilómetros, al celebrarse el Circuito Presidente. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Vuelta a Costa Rica 2025Circuito PresidenteAurora de Heredia
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.