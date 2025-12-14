Atención: cierres en la Ruta 32, el Alto del Guayacán, Turrialba y Paraíso por la Vuelta a Costa Rica

La tercera etapa de la Vuelta a Costa Rica 2025 entre Guápiles y Paraíso de Cartago, tendrá 139 kilómetros.

La tercera etapa de la edición 59 de la Vuelta a Costa Rica Telecable 2025 se disputará este domingo por la provincia de Limón y culminará en Paraíso de Cartago, cuna de campeones del giro a la tica, para completar un recorrido de 139 kilómetros.

A las 8 a. m., la caravana saldrá del Colono Construcción en Guápiles hacia el norte, con destino a la comunidad de La Colonia, y posteriormente regresará al centro de Guápiles, donde se realizará una meta volante en el kilómetro 20, frente al Servicentro Guápiles (8:30 a. m.). Por tal motivo, las principales vías tendrán cierres alternos.

Posteriormente, la competencia continuará hacia Siquirres por la Ruta 32 (8:33 a. m.). Debido al paso de la caravana por la entrada a Guácimo y La Earth, donde también habrá una meta volante (9:05 a. m.), el tránsito será regulado en los carriles de Limón a Guápiles y se detendrá momentáneamente la circulación.

Jason Huertas gana en Guápiles bajo un torrencial aguacero

Al llegar a Siquirres (9:24 a. m.), la caravana se dirigirá a Turrialba por el Alto del Guayacán (9:45 a. m.), donde se disputará un premio de montaña, para luego descender hasta el centro de la Campiña Azucarera (10:25 a. m.).

En este sector se espera una gran afluencia de público, por lo que se recomienda a los conductores estacionar los vehículos correctamente a la orilla de la carretera, con el fin de evitar incidentes. El tránsito se detendrá en los descensos por seguridad de los ciclistas, por lo que se solicita acatar las indicaciones de los oficiales.

El pelotón continuará su recorrido por el Alto de la Victoria, donde estará un premio de montaña (10:45 a. m.) y Cervantes (11:06 a. m.), hasta llegar a la meta ubicada frente a la Municipalidad de Paraíso (11:27 a. m.).

Por esta razón, las principales calles del cantón cartaginés permanecerán cerradas y se recomienda utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos.