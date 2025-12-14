Puro Deporte

Atención: cierres en la Ruta 32, el Alto del Guayacán, Turrialba y Paraíso por la Vuelta a Costa Rica

La tercera etapa de la Vuelta a Costa Rica inicia este domingo en Guápiles y concluirá en Paraíso de Cartago

Por Juan Diego Villarreal
Vuelta ciclística a Costa Rica 2025, segunda etapa
La tercera etapa de la Vuelta a Costa Rica 2025 entre Guápiles y Paraíso de Cartago, tendrá 139 kilómetros. (Rafael Pacheco Granados/Vuelta ciclística a Costa Rica 2025, segunda etapa)







Vuelta a Costa Rica 2025Tercera etapa Guápiles- Turrialba-Paraíso
Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

