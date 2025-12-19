Atención: Cierre en el Cerro de Muerte y principales vías de Cartago por la Vuelta a Costa Rica

Se espera que la octava etapa de la Vuelta a Costa Rica, llegue a Oreamuno de Cartago a las 11:30 a.m.

La antepenúltima etapa de la Vuelta a Costa Rica Telecable 2025, este viernes 19 de diciembre, sin duda será muy emocionante, no solo por el ascenso al Cerro de la Muerte, sino también por la llegada a Cartago, tierra de grandes ciclistas.

Sin embargo, la fiesta de los pedales también traerá cierres de vías y presas vehiculares, por lo que es mejor estar preparado.

La Vuelta saldrá a las 8 a. m. desde el Polideportivo de Pérez Zeledón con rumbo al parque de San Rafael de Oreamuno, en Cartago.

Por tal razón, el ascenso de 40 kilómetros hasta el conocido restaurante La Georgina estará completamente cerrado y no se podrá circular en ambos sentidos.

La etapa entre Pérez Zeledón y San Rafael de Oremuno, ingresará a meta por la denominada calle ancha, hasta el parque de la comunidad. (La Nación/Municipalidad de Oreamuno)

Los pedalistas podrían tardar entre una hora y media los más rápidos y más de dos horas los más lentos; es decir, entre las 9:30 a. m. y las 10:00 a. m. no habrá paso hacia Pérez Zeledón.

Igualmente, cuando inicie el descenso hacia El Tejar de El Guarco, en Cartago, la Policía de Tránsito mantendrá cierres regulados para evitar accidentes. Estos se extenderán por 60 kilómetros, entre las 9:30 a. m. y las 10:48 a. m.

La novedad de este año es que la etapa llegará a San Rafael de Oreamuno, pasando por el centro de la ciudad, a diferencia de años anteriores, cuando los pedalistas ingresaban por la conocida calle La Petra.

Está previsto que la competencia ingrese por Paseo Metrópoli a las 10:52 a. m., pase frente a la Municipalidad de Cartago y al costado norte de las Ruinas de Cartago a las 11 a. m. De allí girará a la izquierda 100 metros hasta topar con la Avenida del Comercio, donde nuevamente girará a la izquierda hasta la esquina sureste del Mercado Central, realizando otro giro a la izquierda.

Posteriormente, la caravana se enrumbará hacia la carretera que sube al Servicentro Cartago, doblará a la derecha hacia la carretera al volcán Irazú (11:10 a. m.) y continuará hasta los semáforos de la antigua Hogares Crea.

En el tramo final de la competencia girará a la derecha, pasará frente a la iglesia católica de San Blas, continuará hacia el plantel de Jasec y girará a la izquierda en dirección directa al parque de San Rafael de Oreamuno por la carretera ancha, la cual estará cerrada, donde se ubicará la meta, La llegada será aproximadamente a las 11:25 a. m.

Para garantizar la seguridad de los ciclistas y del público, se aplicarán cierres temporales de vías, entre 6:00 a.m. y 1:00 p.m., en los siguientes sectores:

Las rutas por donde ingresen los ciclistas al cantón (calle ancha: de antigua La Julieta hacia el Parque Central, sentido oeste - este), calles que enlazan directamente con este recorrido.

Así como calle frente a la Municipalidad de Oreamuno. y la vía en el sentido Colono – Mucap.