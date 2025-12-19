Puro Deporte

Atención: Cierre en el Cerro de Muerte y principales vías de Cartago por la Vuelta a Costa Rica

Las principales calles del cantón central de Cartago serán reguladas este viernes, por el paso de la Vuelta a Costa Rica

Por Juan Diego Villarreal
Vuelta ciclística a Costa Rica 2025, sétima etapa
Se espera que la octava etapa de la Vuelta a Costa Rica, llegue a Oreamuno de Cartago a las 11:30 a.m. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Vuelta a Costa Rica 2025Recorrido etapa ochoPérez Zeledón - San Tafael de Oreamuno de Cartago
