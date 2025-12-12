Atención Alajuela, Guápiles y zonas cercanas: estos son los cierres de vías por la Vuelta Ciclística el sábado

Jason Ledezma, de la Selección Sub 23, ganó este viernes 12 de diciembre la primera etapa de la Vuelta Telecable 2025, con llegada en Grecia. Atención a los cierres de calles el sábado.

La segunda etapa de la edición 59 de la Vuelta a Costa Rica Telecable se realizará este sábado 13 de diciembre, con un recorrido inédito entre Alajuela y el centro de Guápiles, para un total de 165 kilómetros.

No obstante, tendrá un trayecto nunca antes utilizado, por lo que la caravana no se desplazará por los puntos de mayor tránsito en el Gran Área Metropolitana.

La salida de la fracción será a las 8 a. m., de la Municipalidad de Alajuela, y los primeros tres kilómetros serán controlados hasta la estación de servicio La Ceiba.

Para tranquilidad de los usuarios de la autopista General Cañas y de la Ruta 32 entre San José y Guápiles, se informa que la caravana no transitará por estos sectores, por lo que no afectará el tránsito en dos de las vías más concurridas del país, así como en el casco metropolitano.

La competencia, en esta ocasión, tendrá una travesía sin precedentes, debido a que, tras la salida, se enrumbará al norte de la provincia, ascendiendo por la Laguna de Fraijanes y Vara Blanca. Se espera que entre las 8:45 a. m. y las 8:50 a. m. pase por la conocida Catarata de la Paz.

Posteriormente, alrededor de las 9:15 a. m., estará pasando por el parque de la comunidad de Río Cuarto y, de allí, seguirá por carreteras y puentes angostos hasta el semáforo de Aguas Zarcas de San Carlos (9:40 a. m.) y, luego, hasta el cruce de Vuelta Kooper, en la salida hacia la Ruta 4.

Es importante señalar que habrá cierres controlados de las vías angostas por parte de la Policía de Tránsito y que en los descensos el paso será totalmente cerrado para los vehículos.

El giro a la tica se enrumbará a Puerto Viejo (10:39 a. m.) y, desde allí, buscará el trayecto hasta la salida a la Ruta 32 (11:20 a. m.), donde el paso será regulado hasta el centro de Guápiles.

Este será el único sector de esta transitada carretera que tendrá afectación, con cierres regulados por el paso de los ciclistas, durante aproximadamente 14 kilómetros.

Para llegar a la meta en Guápiles, el pelotón ingresará por Calle Los Ángeles, pasará frente al Cementerio de Guápiles y la meta será en el Servicentro Guápiles, alrededor de las 11:39 a. m., por lo que las principales vías del cantón caribeño tendrán cierres coordinados para garantizar la seguridad de los ciclistas.

Se estarán disputando un premio de montaña en el kilómetro 17, en el restaurante Fresas (8:27 a. m.), y dos metas volantes en los kilómetros 82 (10:50 a. m.) y 132, en el Servicentro Sarapiquí (11 a. m.).

A los conductores se les pide paciencia durante los cierres viales por el paso de la Vuelta a Costa Rica y atender las indicaciones de la Policía de Tránsito. En caso de quedar atrapados en las filas, se les solicita mantener la calma y tomar las medidas del caso, como salir más temprano para llegar a su destino.