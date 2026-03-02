Puro Deporte

Ataque a Irán provoca cambio de sede y de rival para los amistosos de Costa Rica

La escalada militar en Oriente Medio obligó a cambiar los planes para la Selección de Costa Rica y sus fogueos ante Irán y Jordania

Por Fanny Tayver Marín
Este edificio en Teherán muestra la destrucción tras los ataques a Irán, que tienen repercusiones hasta en la Selección de Costa Rica.
Este edificio en Teherán muestra la destrucción tras los ataques a Irán, que tienen repercusiones hasta en la Selección de Costa Rica. (-/AFP)







