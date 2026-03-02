Ataque a Irán provoca cambio de sede y de rival para los amistosos de Costa Rica

Este edificio en Teherán muestra la destrucción tras los ataques a Irán, que tienen repercusiones hasta en la Selección de Costa Rica.

El clima bélico que se respira en Oriente Medio tras el ataque de Estados Unidos e Israel puso a correr a la Federación Costarricense de Fútbol y a los organizadores de los partidos amistosos de la Selección de Costa Rica ante Irán y Jordania, que ahora cambiarán de sede e incluso de uno de los rivales.

La Tricolor tenía previsto enfrentarse a Jordania el 27 de marzo y a Irán el 31 de marzo en Amán, la capital jordana. Sin embargo, las acciones bélicas contra territorio iraní, que provocaron respuestas en toda la región, variaron el panorama.

Según informó este lunes 2 de marzo Gustavo Araya, secretario general de la Fedefútbol, ahora se maneja la opción de que los encuentros sean en Turquía, lejos de la zona en conflicto.

“Desde el pasado sábado estamos en contacto con la Federación Jordana de Fútbol, que son los encargados de organizar estos partidos. Les indicamos la necesidad de trasladar el partido (ante los jordanos) a otra sede, situación que fue aceptada. El día de hoy, tras otra comunicación con ellos, es muy posible que se juegue en Turquía, ya sea en la ciudad de Estambul o en la ciudad de Antalya”, explicó Araya.

Pero los cambios van más allá de la sede: “La poca comunicación que hay en este momento con la Federación de Irán hace que Costa Rica y Jordania estemos analizando otro país que lo sustituya (en el otro amistoso)”, añadió el dirigente.

Gustavo Araya se refirió a la posibilidad de que Irán se retire del próximo Mundial 2026, pues le tocaría jugar sus tres partidos en suelo estadounidense, por lo que ya no tendría sentido este amistoso ante Costa Rica.

“Hay varios equipos que jugaban (esas fechas) en Qatar, Bahréin y Emiratos Árabes y que están interesados en jugar contra Costa Rica; tal vez esta semana podremos anunciar el partido contra alguno de ellos”.

Estos fogueos marcarán el debut de Fernando Batista como entrenador de la Selección de Costa Rica, luego de su presentación oficial este lunes.