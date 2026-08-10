Puro Deporte

Así silenció Rashir Parkins el estadio de Herediano en el duelo ante Alajuelense

El volante Rashir Parkins sorprendió a la defensa de Herediano para darle la ventaja a Alajuelense

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Por Juan Diego Villarreal y Fanny Tayver Marín
09/08/2026, Heredia, Santa Bárbara, Estadio Carlos Alvarado, partido de la jornada 3 del torneo de apertura 2026 entre el Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.
Celso Borges vigila los movimientos de Marcel Hernández en el partido que Alajuelense gana 0-1 ante Herediano. (Jose Cordero/José Cordero)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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