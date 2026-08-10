Así silenció Rashir Parkins el estadio de Herediano en el duelo ante Alajuelense

Celso Borges vigila los movimientos de Marcel Hernández en el partido que Alajuelense gana 0-1 ante Herediano.

El volante de Liga Deportiva Alajuelense, Rashir Parkins, tiene ganando a su equipo 0-1 ante Herediano en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026.

Parkins, de buen trabajo en la primera parte, aprovechó un tiro de esquina cobrado por el venezolano Juanpi Añor al minuto 33. El volante le ganó la espalda a la zaga florense y apareció en el área para rematar de cabeza ante la floja marca de Haxzel Quirós y dejar sin oportunidad al guardameta Dany Carvajal.

⏰33' Gol de Rashir Parkins para poner arriba a la Liga ante Herediano. pic.twitter.com/rGpLcXcvi7 — FUTV (@FUTVCR) August 10, 2026

El volante limonense disputa su tercer compromiso como titular en la temporada con los rojinegros. En el juego ha demostrado mucho despliegue físico, entrega y en este partido aportó el gol que mantiene a la Liga arriba en el marcador como visitante ante el Team, cuando se juega el minuto 50.