Así se vive el clásico: vea las imágenes del ambiente en el duelo entre Saprissa y Alajuelense

Saprissa y Alajuelense disputan esta noche el primer clásico del Torneo Apertura 2025.

El clima colaboró para que los jugadores y los aficionados disfrutaran el partido sin lluvia y solo con el frío habitual en esa zona de Tibás.

Desde un cálido recibimiento hasta los rostros de la afición, así se vive un nuevo capítulo de la más grande rivalidad dle fútbol costarricense.

Los aficionados morados buscaron a Vladimir Quesada al inicio del encuentro.

30/08/25 San José, Tibás, Estadio Ricardo Saprissa, Juego entre Saprissa y Alajuelense, clásico nacional. sexta jornada (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El tifo de recibimiento destacó algunos de los hitos de Saprissa en su historia, como el equipo del Mundial de Clubes de 2005.

30/08/25 San José, Tibás, Estadio Ricardo Saprissa, Juego entre Saprissa y Alajuelense, clásico nacional. sexta jornada (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El fútbol se disfruta en familia.

30/08/25 San José, Tibás, Estadio Ricardo Saprissa, Juego entre Saprissa y Alajuelense, clásico nacional. sexta jornada (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Parte del tifo era un homenaje a los hexacampeones de la década de los 60.

30/08/25 San José, Tibás, Estadio Ricardo Saprissa, Juego entre Saprissa y Alajuelense, clásico nacional. sexta jornada (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Un aficionado de cada equipo compartiendo juntos, como debería ser siempre.

30/08/2025/ juego entre Deportivo Saprissa vs Liga Deportiva Alajuelense por el clásico nacional en la jornada 6 del torneo clausura 2025 en el estadio Ricardo Saprissa / foto John (JOHN DURAN/John Durán)

La afición respondió, aunque Saprissa venía de un nuevo fracaso en la Copa Centroamericana.