Así se ve la cancha desde el interior del nuevo estadio Rosabal Cordero

Observar la cancha del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero mientras se entrena o incluso durante una visita al área médica será, sin duda, una de las imágenes que quedarán plasmadas en la retina de los aficionados al Club Sport Herediano.

El departamento de prensa del conjunto florense dio a conocer fotografías e imágenes de los avances del nuevo inmueble, a solo ocho días de que finalice el 2025.

Felipe López, arquitecto de la obra, mostró los progresos en los pisos tres y cuatro del sector norte, donde se ubican el área médica y el gimnasio. Desde estos niveles, los ventanales ofrecen una vista directa hacia la cancha.

El sector este del estadio Eladio Rosabal Cordero, está totalmente techado. (La Nación/Cortesía: Herediano)

Así mismo. se podrán apreciar las montañas ubicadas al norte de la provincia de Heredia, en un contraste entre naturaleza y arquitectura moderna que evidencia la magnitud de la construcción.

En las gráficas dadas a conocer se muestran los avances del techado del estadio, con una lona especial en el sector oeste, mientras que en el este ya se inició su colocación de las lonas que cubrirarán ese sector.

“Sin duda, la vista a la cancha y a las montañas será inigualable. Los ventanales permitirán a las personas observar tanto el terreno de juego como la naturaleza, lo cual será muy agradable y único en un estadio en Costa Rica. Sin duda, será espectacular”, manifestó López.

El sector oeste, del estadio Eladio Rosabal Cordero, ya muestra los avances en el techado del inmueble, el cual es con una lona especial. (La Nación/Cortesía: Herediano)

El arquitecto reiteró que en el tercer piso del estadio Rosabal Cordero se ubicará el área médica; en el cuarto, el gimnasio; en el quinto, las oficinas administrativas; en el sexto, el sector VIP para socios y aficionados, y en el último nivel, una terraza.

“Debemos recordar que en total el estadio Eladio Rosabal Cordero tendrá nueve niveles, si incluimos los dos sótanos destinados al parqueo subterráneo. Es claro que algunas personas están a la expectativa, ya que aún no se concluye, pero sin duda será una obra magnífica”, declaró López.

El vicepresidente del Herediano, Aquíl Alí aseguró que esperan poder concluir las obras estén terminadas a concluir el Torneo Clausura 2026.