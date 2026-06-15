Así reportó la prensa mundial la sorpresa de Cabo Verde y la decepción de España

Así informa la prensa mundial el resultado de España y Cabo Verde en el Mundial 2026.

“De un lado, el papelón más grande de lo que va del Mundial. Del otro, la mejor historia y el gran batacazo“, escribió el medio argentino Olé. Así se podría resumir las dos caras de la moneda tras el sorpresivo empate sin goles entre España y Cabo Verde en el inicio del grupo H en el Mundial 2026.

Hasta ahora, sin duda es el resultado más inesperado del torneo. Un resultado “rompe quinielas” para los que esperaban una goleada. No es para menos: la selección africana debutaba en mundiales y es número 67 en el ranking mundial.

En cambio, España es número 2 en el ranking FIFA y actual campeona de la Euro, tras vencer en 2024 a Inglaterra (2-1) en Berlín. “Un desastre para empezar”, tituló el diario deportivo español Marca.

“De repente, un desastre en Atlanta. Una España desconocida, sin fútbol, ideas y recursos, fue incapaz de hacer un gol a Cabo Verde, un grupo animoso que dio la gran sorpresa de este Mundial", dice la crónica de ese medio.

“La mega candidata y un empate sin goles insólito ante este equipo africano debutante. El Mundial y otra gran historia”, remarcó Olé.

Diario Marca de España. (Marca/Captura)

“Sería injusto esperar de una selección modesta que se pusiera a imitar a la Francia del 82, por poner un ejemplo”, reseña la crónica para explicar que lo esperable de la selección africana es que se encerrara atrás con sus once jugadores.

España dominó de principio a fin, pero sin claridad y sin ideas en el último cuarto de cancha. 74% de posesión a favor de La Roja, pero el orden defensivo caboverdiano fue inquebrantable y le terminó dando réditos: obtuvo su primer punto en un mundial de fútbol.

La hazaña de Cabo Verde es histórica: “España entra en la historia de Cabo Verde“, así se podría resumir, según Marca. “Las lágrimas de sus jugadores explican perfectamente el petardazo protagonizado por España”, recalca el medio.

El País de España. (El País/Captura)

La prensa española no escondió lo amargo del empate y la decepción: “Cabo Verde pincha el globo de España”, tituló El País de España, que describe el juego de La Roja como “sin chispa”.

El medio italiano, especializado en deporte, Corriere de lo Sport, tuvo un duro titular: “¡España hizo el ridículo al empatar sin goles contra Cabo Verde!“

Corriere de lo Sport, de Italia. (Corriere de lo Sport/Captura)

"¿Quién lo hubiera imaginado? Cabo Verde logró detener a la vigente campeona de Europa, España", dicen los italianos.

En América, el diario argentino Olé tuvo un duro titular: “Batacazo histórico: España no pudo con Cabo Verde”, que recuerda que de ese grupo saldría el rival de Argentina en 16vos.

Olé de Argentina. (Diario Olé/Captura)

El medio estadounidense ESPN recordó lo que parece ser la tónica de las crónicas: una España sin ideas.

“La ‘Furia Roja’ careció de ideas, profundidad y variantes, y el ingresó de Lamine Yamal para los últimos 20 minutos tampoco surtió efecto, pese a que aportó desequilibrio por la banda derecha”, escribieron.

ESPN de EE.UU. (Espn/Captura)

También tuvo críticas para Luis de la Fuente, el técnico español, a quien calificó de “pasmado”. “No reaccionó ante el panorama que le planteó Cabo Verde desde el primer tiempo, metido atrás para aguantar el cero”. Le achacaron falta decisiones y cambios tardíos, como la entrada de Lamine Yamal hasta el minuto 70.

El arranque de La Roja resulta decepcionante, no solo para quienes la consideraban favorita rumbo al Mundial, sino aún más para una afición que esperaba un desempeño muy distinto.

Aunque no está de más recordar ese 2010, cuando España tocó la gloria mundial en Sudáfrica, con su primer título de fútbol: su inició fue decepcionante con una derrota ante Suiza (1-0). Esa es la esperanza a la que hoy se aferran los españoles y sus seguidores en todo el mundo.