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Así reportó la prensa mundial la sorpresa de Cabo Verde y la decepción de España

Las palabras ‘papelón’, ‘batacazo’ y ‘ridículo’ surgieron en los titulares tras el choque España-Cabo Verde en el Mundial 2026. Así titularon la prensa mundial y la española.

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Por Sebastián Sánchez
Así informa la prensa mundial el resultado de España y Cabo Verde en el Mundial 2026.
Así informa la prensa mundial el resultado de España y Cabo Verde en el Mundial 2026. (Canva/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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