Así reacciona el mexicano Ángel Zaldívar ante las críticas

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Uno de los jugadores que está recibiendo más críticas por parte de la afición de Liga Deportiva Alajuelense es el mexicano Ángel Zaldívar. El liguismo esperaba algo más del atacante, a quien le reprochan que aparece más en redes sociales que dentro de la cancha.

Hasta el momento, lleva tres goles y una asistencia con Alajuelense en lo que va del Torneo de Clausura 2026.

“Sé que he quedado a deber, que la afición espera mucho de mí como de todos los compañeros, pero el trabajo, el compromiso está y los resultados van a llegar, sé que la impaciencia por los resultados es entendible y acepto esa crítica”, expresó Ángel Zaldívar.

Además, aseguró que es normal la molestia de la afición ante los resultados que se han venido dando, que no son los esperados.

“Es un equipo grande que siempre está y tiene que aspirar a lo más alto. Estoy consciente de ello y estoy trabajando en ello, no hay otra cosa más que hablar dentro del campo y luchar hasta el final, porque todavía tenemos posibilidades”, aseguró Ángel Zaldívar.

También expresó que es claro que la frustración está, porque Alajuelense se encuentra metido en un problema y que no debería ser así.

“Hay que ser autocríticos, ser humildes en aceptar los errores que se han cometido y que ya no hay margen de error. Tenemos que ir estos últimos partidos como una final y buscar la calificación, que es lo que nos queda, que la afición es lo que se merece, pelear hasta el final”, subrayó.

Cree que tampoco es que la Liga es un desastre, sino que tienen que cuidar y pulir los detalles.

“En el último toque no fuimos finos, el portero nos sacó varias y ahí un error en un contragolpe que no cortamos eso hace que ellos abran nuestro arco y ya al final ellos se replegaron. Eso pasó el domingo. Hay que ser muy autocríticos en esa parte porque no podemos darnos ese lujo”, concluyó Ángel Zaldívar.

El próximo partido de Alajuelense será el sábado 11 de abril, de visita contra Sporting.

Después de eso, los rojinegros recibirán a Saprissa y Puntarenas; mientras que cerrarán la fase regular a domicilio contra Liberia.

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