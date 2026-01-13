Puro Deporte

Así reacciona Alajuelense a los pronósticos de la prensa para el Torneo de Clausura 2026

El veredicto de la prensa es claro y esto opinan en Liga Deportiva Alajuelense

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Bayron Mora, Alexis Gamboa y Kenneth Vargas están listos para iniciar el Torneo de Clausura 2026 con Liga Deportiva Alajuelense. Wardy Alfaro es el asistente de Óscar Ramírez.
Bayron Mora, Alexis Gamboa y Kenneth Vargas están listos para iniciar el Torneo de Clausura 2026 con Liga Deportiva Alajuelense. Wardy Alfaro es el asistente de Óscar Ramírez. (Prensa Alajuelense/Fotocomposición en Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseClausura 2026Pronósticos Clausura 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.