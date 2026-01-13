Así reacciona Alajuelense a los pronósticos de la prensa para el Torneo de Clausura 2026

Bayron Mora, Alexis Gamboa y Kenneth Vargas están listos para iniciar el Torneo de Clausura 2026 con Liga Deportiva Alajuelense. Wardy Alfaro es el asistente de Óscar Ramírez.

‘La Nación’ lanza de nuevo el sondeo de pronósticos de la prensa deportiva y de 74 comunicadores que respondieron la predicción para el Torneo de Clausura 2026, el 84% fue contudente con su veredicto.

Para 62 de los 74 periodistas que participaron en este ejercicio, al contestar las consultas que les hizo este medio, la Liga de Óscar “Macho” Ramírez será bicampeón nacional.

“Siempre el campeón del semestre anterior parte como favorito. ¿Por qué? Porque es el último campeón; pero por lo que mostramos, por lo que vemos en el día a día, por lo que somos conscientes de que ya lo obtuvimos y que queremos más, ese favoritismo viene de afuera hacia adentro", expresó el asistente técnico de la Liga, Wardy Alfaro.

Agregó que todos en el equipo saben bien que tienen que trabajar muy duro día a día y partido a partido para buscar el bicampeonato nacional y poder competir bien en la Copa de Campeones de Concacaf.

“No lo vemos como que wow, somos el súper equipo. Al contrario, somos un equipo humilde, con el liderazgo que tenemos, con el trabajo, buscar día a día la mejor versión del jugador y en eso nos enfocamos”, citó el auxiliar de Óscar Ramírez.

En el sondeo, de los 74 comunicadores que respondieron la consulta, seis votaron por Herediano (Carlos Chinchilla, Reinaldo Lewis, Juan Diego Villarreal, Daniel Quirós, Cristian Segura y Keish Gómez).

Y otros seis periodistas creen que el título será de Saprissa (Josué Quesada, José Ríos, Daniel Jiménez, Jason Arce, Estefan Monge y Ricardo Silesky).

Como campeón actual, la Liga también parte como el rival a vencer, algo que no incomoda en lo absoluto al cuadro rojinegro, que se enfoca en lo suyo.

“Eso lo veremos y depende lógicamente de nosotros, de demostrar eso que la percepción de afuera está, día a día en en los entrenamientos y en los partidos seguir esforzándonos, seguir siempre compitiendo por lo que deseamos, que es volver a ser campeones”, destacó Wardy Alfaro.

Por su parte, Creichel Pérez dijo entiende que la mayoría de periodistas den a Alajuelense como bicampeón, pero que en el equipo saben que será un semestre duro y que tienen que esforzarse al máximo como equipo para conseguir ese objetivo.

“El semestre pasado no nos dieron así de favoritos al título y lo terminamos logrando. Cada equipo se prepara de la mejor manera para afrontarlo y ya está en cada club.

”Nosotros siempre apuntamos a lo más alto y gracias a Dios lo logramos. Ahora apuntamos a cosas más grandes y esperamos en Dios poder cumplirlo”, comentó Creichel Pérez.

Alajuelense se estrenará en el Torneo de Clausura 2026 el jueves 15 de enero, a las 8 p. m. contra el Municipal Liberia, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

